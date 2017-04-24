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Директор Исаакиевского собора с 1 июня намерен покинуть свой пост

Общество
24 апреля, 21:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский
Николай Буров отметил, что его контракт, который истекает 5 июня, продолжения уже бы не получил
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Николай Буров

Николай Буров

© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил об уходе со своей должности с 1 июня 2017 года.

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"Мой контракт заканчивается 5 июня. Ну, я решил, что четыре дня уже не сыграют никакой роли, и попросил прекратить мои отношения уже с 1 июня, вот и все новости. Это мое решение", - сказал Буров корреспонденту ТАСС.

Он подчеркнул: "Я знаю, что контракт продолжения уже бы не получил. А я имею за всю свою жизнь четыре места работы и еще никогда не был уволенным. Я всегда это делал сам".

По его словам, он "получил гарантии, что город крайне внимательно отнесется к судьбе сотрудников музея", но относительно дальнейшей его судьбы ясности нет. "Что дальше будет с музеем, я не могу сказать с уверенностью, потому что до сих пор не имею ни ясных команд, ни ясных дат, ни ясных, конечных, поставленных задач, все условно, все в стадии просчетов разных вариантов", - сообщил директор Исаакия.

Говоря о дальнейших планах, Буров признался, что не намечает пока ничего долгосрочного. "Ни о чем постоянном я пока не думал", - сказал он, добавив, что собирается уделить больше внимания своему здоровью. "У меня ощущение, что за последние четыре месяца я прожил как минимум десять лет со всеми вытекающими побочными явлениями, так что мое объяснение, что мне требуется подумать о здоровье, имеет место. Я устал", - признался Буров.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт- Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

До 26 апреля Законодательное собрание Санкт-Петербурга должно дать ответ о возможности проведения в городе референдума, на который предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

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