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Всемирный день борьбы против малярии ВОЗ посвящает теме улучшения профилактики

Общество
25 апреля, 0:21 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Малярия ежегодно становится причиной смерти более чем 400 тысяч человек
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ЖЕНЕВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество устранить пробелы в профилактике малярии - опасного инфекционного заболевания, уносящего ежегодно более 400 тысяч жизней. Этой теме посвящен отмечаемый 25 апреля Всемирный день борьбы против малярии.

"ВОЗ стремится привлечь внимание к вопросу о профилактике - деятельности, имеющей решающее значение для снижения бремени заболевания и достижения глобальных целей в области борьбы с малярией", - подчеркивает женевская штаб-квартира этой организации. В "Основных тезисах", опубликованных организацией в преддверии Всемирного дня, отмечается, что в Африке южнее Сахары с 2001 по 2015 год было предотвращено 663 млн случаев смерти от этого недуга. Наиболее эффективным средством при этом были признаны обработанные инсектицидом противомоскитные сетки: на их долю приходится 69% всех предотвращенных посредством профилактики случаев заболевания.

В целом, по данным ВОЗ, с 2010 по 2015 год во всем мире заболеваемость малярией сократилась на 21%, а смертность - на 29%. В 2015 году европейский регион был провозглашен свободным от малярии. В Америке смертность уменьшилась на 37%, в Юго-Восточной Азии - на 46%, в Западной части Тихого океана - на 58%. Однако, как подчеркивается в "Основных тезисах", "предстоит сделать еще очень многое, ход работы необходимо решительным образом ускорять".

ВОЗ напоминает, что малярия поддается профилактике и лечению, тем не менее в 2015 году было зарегистрировано 212 млн новых случаев заболевания и около 429 тысяч человек умерли. В организации считают, что необходимы стабильные инвестиции в "применение опробованных методов профилактики". "При наличии необходимых ресурсов и объединении всех партнеров мы сможем претворить в жизнь нашу общую идею - покончить с малярией навсегда", - уверены в ВОЗ.

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