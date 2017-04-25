Школьники напишут всероссийские проверочные работы по математике, истории и физике

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР) по математике, физике и истории напишут 25 апреля школьники, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Всероссийские проверочные работы 25 апреля напишут учащиеся четвертых классов по математике, пятых классов - по истории и 11 классов - по физике", - уточнили в пресс-службе.

Участие школ в ВПР в четвертых классах является в 2017 году обязательным, проверочные работы по математике проведут около 40 тыс. школ из всех регионов России. Работа содержит 11 заданий, на ее выполнение отводится 45 минут. ВПР проверяет умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, умение использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений.

ВПР в пятых классах проводятся в режиме апробации, участие школ в них в 2017 году добровольное. Проверочную работу по истории для пятиклассников намерены провести около 29,5 тыс. школ из всех субъектов РФ. Работа состоит из двух частей и включает в себя восемь заданий, которые нужно сделать за 45 минут. Первая часть работы содержит задания по истории Древнего мира (история зарубежных стран с древнейших времен до 476 г. н. э.) с учетом объема изученного материала к моменту написания работы, во второй части предложены задания по истории родного края.

ВПР в 11 классах по физике также проводятся в режиме апробации для выпускников, не выбравших данный предмет для сдачи ЕГЭ. ВПР по физике для одиннадцатиклассников проведут около 15,5 тыс. школ из 84 регионов России. Проверочная работа включает в себя 18 заданий. На выполнение работы по физике отводится 1,5 часа.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется, эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.