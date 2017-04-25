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Роспотребнадзор: почти 7000 человек обратились к врачам из-за укусов клещей

Общество
25 апреля, 3:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В ведомстве отмечают, что за неделю число пострадавших от укусов клещей удвоилось
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Почти 7000 человек в России обратились в медицинские учреждения по поводу укусов клещей с 16 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 21 апреля 2017 года в медицинские организации обратились 6900 человек по поводу присасывания клещей", - говорится в сообщении ведомства. Роспотребнадзор считает, что такая динамика соответствует среднему уровню.

С 16 марта 2017 года в ведомстве начался еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. По состоянию на 14 апреля в медицинские организации обратились 3318 человек по поводу укусов клещей. Эти показатели соответствуют среднему уровню. За неделю число пострадавших от укусов клещей удвоилось.

Учреждения здравоохранения Роспотребнадзора проводят работу по исследованию клещей на энцефалит и вирус клещевого боррелиоза. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий Роспотребнадзор также проводит акарицидные (убивающие клещей - прим. ТАСС) обработки. На данный момент обработано уже более 6,3 тыс. га. "Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - добавили в ведомстве.

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