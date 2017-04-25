Более 220 семей, пострадавших в 2016 году от тайфуна в Приморье, получили жилье

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 220 семей, лишившихся домов во время тайфуна в 2016 году в Приморье, уже смогли въехать в новое жилье. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

"495 семей уже получили сертификаты, 344 из них подобрали новое жилье. 224 сертификата уже оплачено (семьи смогли въехать в новое жилье - прим. ТАСС), 69 семей в настоящий момент оформляют договоры купли-продажи, 32 документа находятся на проверке, 19 - на оплате", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента труда и социального развития администрации края Лилии Лаврентьевой.

По ее словам, из краевого бюджета на приобретение нового жилья для пострадавших уже направлено 415 млн рублей. Однако потребуются дополнительные средства: после зимы были признаны непригодными для проживания еще более 80 жилых домов, жителям которых потребуется помощь. Всего же аварийными после тайфуна на сегодняшний день признаны 519 домов, в конце 2016 года их было 432.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября 2016 года, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов, более 15 тыс. домовладений, свыше 21 тысячи земельных участков, тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.

Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. В крае было разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб. Пострадавшими были признаны более 52 тыс. человек, которые получили в качестве компенсаций из бюджетов всех уровней 1,3 млрд рублей.