Более 300 тыс. человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек, как ожидается, примут участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве 9 мая. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"Центральным общественным событием станет шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, в котором пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих дедов и прадедов - ветеранов Великой Отечественной войны. Ожидаемое количество участников шествия - свыше 300 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В 13:00 мск планируется сбор участников, в 15:00 мск - начало шествия. В прошлом году вместе с "Бессмертным полком" прошли более полумиллиона человек.