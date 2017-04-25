Более 300 тыс. человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве

"Небесный тихоход" По-2 пополнил экспозицию музея военной техники на УралеНовости Урала 25 апреля, 12:48
ФХР уверена, что чемпионат России и дальше будет проводиться в рамках КХЛСпорт 25 апреля, 12:42
Более 300 тыс. человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в МосквеОбщество 25 апреля, 12:42
Третьяк: следующий ЧМ по хоккею в России могут принять Москва и ПетербургСпорт 25 апреля, 12:29
На третью очередь "Восточного порта" прибыла первая судопогрузочная машинаТранспорт 25 апреля, 12:22
Вратарь Василевский будет первым номером в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 25 апреля, 12:13
Резидент свободного порта на Камчатке приступил к строительству нового грузового терминалаТранспорт 25 апреля, 12:11
Власти Петербурга согласовали шествие оппозиции 1 мая с лозунгами против передачи ИсаакияОбщество 25 апреля, 12:11
Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в призывах к терроризму математикаПроисшествия 25 апреля, 12:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек, как ожидается, примут участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве 9 мая. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
"Центральным общественным событием станет шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, в котором пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих дедов и прадедов - ветеранов Великой Отечественной войны. Ожидаемое количество участников шествия - свыше 300 тыс. человек", - говорится в сообщении.
В 13:00 мск планируется сбор участников, в 15:00 мск - начало шествия. В прошлом году вместе с "Бессмертным полком" прошли более полумиллиона человек.