Италия отмечает годовщину освобождения от фашизма и немецкой оккупации

РИМ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Италия торжественно отмечает национальный праздник - 72-ю годовщину освобождения от нацифашизма. По всей стране проходят памятные акции с участием руководства республики, основных общественных и профсоюзных организаций.

Президент Италии Серджо Маттарелла возложил лавровый венок к могиле Неизвестного солдата на "Алтаре Отечества" в центре Рима. Глава государства затем вылетел в город Карпи в области Эмилия-Романья. На одной из самых больших площадей во всей Италии организован митинг в память о погибших узниках концлагерей.

Традиционные шествия, организованные Национальной ассоциацией итальянских партизан (АНПИ), состоялись в разных городах Апеннин, включая столицу. Здесь второй год подряд проходит раздельные демонстрации АНПИ и еврейской общины Рима, которая воздерживается от совместной акции из- за того, что в рядах партизан присутствуют палестинцы.

Премьер-министр Паоло Джентилони после церемонии у "Алтаря Отечества" посетил мемориал на окраине столицы, в Ардеатинских пещерах, на месте массовой казни итальянских граждан (в том числе пленных партизан), осуществленной 24 марта 1944 года немецкими оккупационными властями Рима. 335 человек были расстреляны в ответ на покушение, совершенное членами итальянского Сопротивления на улице Разелла, в результате которого погибли 33 полицейских полка СС "Боцен".

В апреле 1945 года в оккупированной немцами Северной Италии началась всеобщая забастовка и вооруженное восстание. Партизаны и повстанцы в кровопролитных боях освободили сотни городов еще до прихода войск союзников. 25 апреля 1945 года фашистский диктатор Бенито Муссолини бежал из Милана.