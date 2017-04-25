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Папа римский заявил, что направляется в Египет "как друг и посланник мира"

Общество
25 апреля, 16:15 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Франциск выразил надежду, что его предстоящий визит в Каир "станет действительным вкладом в диалог между религиями и с исламским миром"
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КАИР, 25 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Папа римский Франциск направляется в Арабскую Республику Египет в качестве посланника мира. Об этом говорится в обращении главы Ватикана к египтянам, распространенном сегодня в Каире.

"Я прибываю в Египет как друг и посланник мира", - говорится в послании римского понтифика. В своем обращении Франциск выразил надежду, что его предстоящий визит в Каир "станет действительным вкладом в диалог между религиями и с исламским миром". Папа отметил также, что посещение Египта укрепит "экуменический диалог с коптской православной церковью", подавляющее большинство последователей которой проживают в Египте.

Папа римский пожелал мира всему народу Египта, добавив, что он прибывает на египетскую землю "с благодарным и открытым сердцем".

Апостольский визит в Египет, который намечен на 28-29 апреля, станет ответом на приглашение президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси, епископов католической церкви, коптского патриарха Тавадроса II и верховного имама университета "Аль- Азхар" шейха Ахмеда ат-Тейиба. Одним из центральных событий поездки станет участие Франциска в Международной конференции по миру, созванной по инициативе верховного имама. Как ожидается, на ней будут присутствовать патриархи разных христианских церквей Востока, включая патриарха Константинопольского Варфоломея.

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Франциск (папа римский)
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