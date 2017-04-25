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К памятному знаку "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном возложили венки

Общество
25 апреля, 17:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в годы Второй мировой войны
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ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Торжественная церемония возложения венков к памятной плите, символизирующей "Дух Эльбы" (Spirit of the Elbe), состоялась на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. Именно в этот день 72 года назад произошла встреча на реке Эльбе в Германии советских и американских солдат.

Мемориал был открыт в апреле 1995 года в ознаменование 50-й годовщины этого события. На бронзовой плите выгравирован текст на английском и русском языках: "Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года".

Венки и букеты цветов к мемориалу принесли сотрудники посольств России и ряда стран СНГ в Вашингтоне, ветераны Великой Отечественной войны, представители руководства Госдепартамента США. Как и в прошлом году, к памятному знаку "Дух Эльбы" не пришли представители посольств Украины, Грузии и Молдавии. Не участвовали в возложении венков и дипломаты стран Балтии.

В то же время на Арлингтонском национальном кладбище собрались те, кто сражался с фашизмом во Второй мировой войне. Среди них были американские ветераны, в том числе непосредственные участники знаменитой встречи на Эльбе. Пришли сюда и бывшие советские солдаты и офицеры, воевавшие на фронтах Великой Отечественной, а сейчас проживающие в США. После церемонии возложения венков для них пройдет торжественный прием в посольстве России в Вашингтоне.

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