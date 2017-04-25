Кузнецова просит проверить детдома в Петербурге после случаев насилия над сиротами

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова просит прокуратуру Санкт-Петербурга провести проверку всех сиротских учреждений города в связи с выявленными случаями сексуального насилия над детьми в одном из них.

"Кузнецовой направлено обращение прокурору города с просьбой организовать комплексные проверки всех организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сообщается на сайте детского омбудсмена.

В сообщении говорится, что "в одном из детских домов Санкт-Петербурга на протяжении пяти лет подвергались сексуальному насилию дети-сироты". По данному факту возбуждены уголовные дела, задержаны сотрудники детского дома и школы, а также бывшие воспитанники.

Кузнецова выразила возмущение тем, что должностные лица на протяжении нескольких лет допускали преступные действия по отношению к сиротам. "Вопиющий случай, преступное попустительство всех лиц, имеющих отношение к работе данного учреждения, начиная от ведомства, его курирующего, заканчивая воспитателями", - сказала Кузнецова.

По ее мнению, "основным и главным вопросом сейчас является, как такие тяжкие преступления могли систематически совершаться по отношению к детям, которые находятся под постоянным наблюдением и особой защитой государства". "Полагаю, что наличие подобных тяжких и систематических преступлений в учреждениях для детей-сирот отражает работу региона по защите прав детей-сирот и не может свидетельствовать о ее эффективности", - считает детский омбудсмен.