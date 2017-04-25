В аппарате полпреда президента заверили, что при решении по Исаакию учтут мнение горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Решение по Исаакиевскому собору будет учитывать права и интересы всех участников процесса возможной передачи здания в пользование РПЦ, а также мнение петербуржцев. Об этом говорится в письме от имени администрации президента РФ руководителю профсоюза государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" в ответ на обращение. Его предоставила ТАСС пресс-служба музея.

"Ситуация вокруг возможной передачи здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (Московский патриархат) находится в поле зрения Администрации президента Российской Федерации. Учитывая сложившуюся в обществе напряженность, аппарат полномочного представителя способствует поиску наиболее приемлемого решения, учитывающего права и законные интересы всех участников, а также мнение населения Санкт-Петербурга", - говорится в официальном ответе, подписанном заместителем полпреда в СЗФО Любовью Совершаевой.

Она пообещала также учесть позицию профсоюза в дальнейшей работе по этому вопросу и указала на то, что все решения будут приниматься в рамках действующего законодательства.

Юридические и общественные разбирательства

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Противники передачи Исаакиевского собора пытались оспорить через суд решения городской администрации в отношении Государственного музея-памятника, но суд отказал им в иске.

Директор Исаакиевского собора Николай Буров с 1 июня намерен покинуть свой пост. По его словам, он "получил гарантии, что город крайне внимательно отнесется к судьбе сотрудников музея", но относительно его дальнейшей судьбы ясности нет.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга готовятся к рассмотрению вопроса о возможности проведения общегородского референдума по вопросу о статусе Исаакиевского собора. Председатель городского парламента Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что ответ будет дан до 26 апреля.

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

Музей-памятник

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови). Это многофункциональное музейное учреждение, которое занимается научной и просветительской деятельностью и принимает в год почти 4 млн туристов.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.