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Поисковую систему Google изменили для борьбы с распространением фейковых новостей

Общество
25 апреля, 21:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
В категорию нежелательной информации вошли "вводящие в заблуждение данные, мистификации и безосновательные теории заговоров"
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© Сергей Коньков/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Интернет-гигант Google изменил алгоритмы работы своей поисковой системы, чтобы препятствовать распространению фейковых новостей в интернете. Об этом говорится в заявлении вице-президента компании по технологическим вопросам Бена Гомеса, опубликованном в официальном блоге Google.

"Наши алгоритмы помогают выявить надежные источники информации из миллиардов каталогизированных нами страниц. Между тем, стало ясно, что по небольшой доле запросов ежедневно (около 0,25%) выдаются результаты оскорбительного содержания или вводящие в заблуждение, не то, что ищут люди, - указал представитель Google. - Чтобы попытаться предотвратить распространение такого контента, мы усовершенствовали методы оценки, а также обновили алгоритмы с целью выдачи более надежной информации".

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Как следует из документа, в Google ужесточили правила, касающиеся того, какую информацию считать нежелательной. В эту категорию вошли "вводящие в заблуждение данные, непредусмотренные оскорбительные результаты поиска, мистификации и безосновательные теории заговоров". Сотрудники компании будут отмечать страницы, на которых появляются публикации такого рода.

Гомес уточнил, что Google постоянно обрабатывает отзывы со стороны пользователей, чтобы совершенствовать свои системы. По его словам, одним из недавних результатов этой деятельности стало то, что теперь выдается меньше данных, связанных с отрицанием Холокоста.

В заявлении также говорится, что сотрудники Google упростили процедуру подачи жалобы пользователями на появление неверной или оскорбительной информации в строке автоматического заполнения в поисковой системе или в блоке с наиболее популярными ответами на запрос. Данные меры, по мнению Гомеса, должны помочь компании быстрее вносить необходимые изменения в поисковые алгоритмы.

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet ("Элфабет") с оборотом 75 млрд долларов. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).

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