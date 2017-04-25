В Татарстане с помощью аппарата "кибернож" будут лечить более 700 онкобольных в год

КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Более 700 онкобольных в год смогут получить лечение и улучшить качество жизни с помощью нового метода томотерапии, а также роботизированного аппарата "кибернож" в Татарстане. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС министр здравоохранения региона Адель Вафин.

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"Томотерапия - это новый метод, который был разработан и производится в Силиконовой долине, они также производят аппараты "кибернож". Данный метод эффективен безусловно, поэтому томотерапия в республике появится. В год мы будем проводить подобное лечение 720 онкобольным. Поэтому у нас, конечно, есть определенные надежды, поскольку это связано со спасением жизней, с повышением качества жизни онкобольных", - пояснил он.

По словам Вафина, роботизированная система, которая будет установлена в центре томотерапии, "это некий микс классического линейного ускорителя и томографа, он похож с одной стороны на томограф, с другой стороны - это аппарат для лучевой терапии". В настоящее время уже идет активный монтаж оборудования, его стоимость около 400 млн рублей.

По данным сайта компании Accuray, кибернож (CyberKnife) - это первая и единственная в мире роботизированная радиохирургическая система, предназначенная для лечения опухолей в любом месте организма. Робот-манипулятор с компьютерным управлением и контроль по изображению, которые используются в системе, позволяют непрерывно отслеживать перемещения опухоли и пациента на протяжении процедуры. Для лечения системой CyberKnife анестезия не нужна. Процедуру можно проводить амбулаторно, и даже тем пациентам, которым противопоказана традиционная хирургическая операция.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана, запуск центра запланирован на июнь 2017 года. Реализация этого проекта идет на условиях концессионного соглашения. В АИР отмечают, что концессия по-прежнему остается формой реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в России в целом. "Отрасль здравоохранения традиционно остается привлекательной для частной стороны, учитывая готовность софинансировать создание объектов здравоохранения ввиду их социальной значимости", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время в Татарстане на условиях концессии реализуются следующие проекты в области здравоохранения: создание Медицинского центра в области охраны и восстановления репродуктивного здоровья (компания "Ава-Петер"), Центров амбулаторного гемодиализа в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Буинск (все - "Клиника диализа"), Центра оказания медицинской помощи (предусмотренной программой госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи), а также создание центра томотерапии в Казани.