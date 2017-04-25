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Глава РПЦ вручит президенту Македонии премию за продвижение христианских ценностей

Общество
25 апреля, 23:14 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Валентин Адоньев
Лауреатами премии за 2016 год также стали патриарх Коптской церкви Египта Тавадрос II и мэр Москвы Сергей Собянин
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СКОПЬЕ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградит 23 мая в Храме Христа Спасителя в Москве президента Республики Македонии Гёрге Иванова премией имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II за 2016 год, учрежденной Фондом единства православных народов. Как сообщили корреспонденту ТАСС в администрации главы балканского государства, награда Гёрге Иванову будет вручена "за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов" и "за утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества".

Как отметили в кабинете главы государства, "престижная международная премия, которой будет награжден президент Иванов, является признанием его вклада в укрепление межправославных отношений, роль религии в обществе, а также в сохранение религиозной толерантности".

Лауреатами премии за 2016 год также стали патриарх Коптской церкви Египта Тавадрос II и мэр Москвы Сергей Собянин.

Премия Фонда единства православных народов является единственной наградой в православном мире, которой удостаиваются предстоятели Поместных автокефальных христианских церквей, главы государств, правительств и парламентов разных стран, выдающиеся общественные, культурные деятели, представители делового мира. Признание Фонда достается им за большой вклад в укрепление духовных и культурных связей народов христианской традиции, развитие экономических и гуманитарных отношений между ними, а также утверждение в жизни мирового сообщества высоких норм религиозной морали.

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