Депутаты Ингушетии предлагают сажать на три года за похищение невест

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Народное собрание Республики Ингушетии внесло на рассмотрение Госдумы проект закона о введении уголовной ответственности за похищение невест. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Депутаты предложили внести поправки в Уголовный кодекс РФ, дополнив его новой статьей 126.1 "Похищение человека с целью вступления в брак". "Похищение человека с целью вступления в брак наказывается принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке авторы указывают, что в большинстве случаев похитителям невест удается избежать уголовной ответственности в силу того, что "похищенная освобождается добровольно". "Потерпевшая же сторона, не найдя защиты у государства, часто пытается своими силами возместить ущерб от нанесенного оскорбления, а именно так расценивается похищение женщины местными обычаями. Это создает реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате чего могут пострадать невиновные (например, родственники похитителя или похищенной)", - утверждается в сопроводительных документах.

В последние годы, подчеркивают разработчики, в ряде "республик Северного Кавказа имеют место быть такие случаи, в том числе и с трагическими исходами". Кроме того, такое положение умаляет авторитет государственных органов, которые в данном случае вынуждены самоустраниться от участия в разрешении конфликтной ситуации, считают ингушские законодатели.

В пояснительной записке также напоминается, что "ранее было инициировано дополнение к Уголовному кодексу РФ в части установления меры ответственности за похищение женщины с целью вступления в брак в виде лишения свободы сроком до трех лет". "Однако некоторыми субъектами права законодательной инициативы были высказаны замечания исходя в том числе из конституционного принципа равенства граждан перед законом вне зависимости от пола и несоразмерности предлагаемых санкций", - добавляется в сопроводительных документах.