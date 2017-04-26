Объемы ввода нового жилья в Заполярье за год выросли почти вдвое - власти

МУРМАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Объемы ввода жилья в Мурманской области в 2016 году вырос в 1,8 раза относительно 2015 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе регионального правительства.

"В 2016 году в Мурманской области за счет всех источников финансирования введено почти 60 тыс. кв. м общей площади жилья, что в 1,8 раз больше, чем в 2015 году, и в 1,3 раза больше планового показателя", - сообщили в правительстве.

Существенный рост строительства в регионе отмечается после длительного перерыва последние 2-3 года, объемы ввода жилья в 2015 году в Мурманской области также были выше предыдущего года - рост составил почти 40%. Во многом наметившееся развитие строительной отрасли обусловлено реализацией программы по переселению из аварийного фонда.

Самое активное строительство ведется в Мурманске. В 2016 году впервые с советских времен в городе построен жилой комплекс - ранее строились лишь отдельные дома.