Объемы ввода нового жилья в Заполярье за год выросли почти вдвое - власти

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МУРМАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Объемы ввода жилья в Мурманской области в 2016 году вырос в 1,8 раза относительно 2015 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе регионального правительства.
"В 2016 году в Мурманской области за счет всех источников финансирования введено почти 60 тыс. кв. м общей площади жилья, что в 1,8 раз больше, чем в 2015 году, и в 1,3 раза больше планового показателя", - сообщили в правительстве.
Существенный рост строительства в регионе отмечается после длительного перерыва последние 2-3 года, объемы ввода жилья в 2015 году в Мурманской области также были выше предыдущего года - рост составил почти 40%. Во многом наметившееся развитие строительной отрасли обусловлено реализацией программы по переселению из аварийного фонда.
Самое активное строительство ведется в Мурманске. В 2016 году впервые с советских времен в городе построен жилой комплекс - ранее строились лишь отдельные дома.