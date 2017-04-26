Поддержка опорных вузов за 2 года составит 3 млрд рублей

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Опорным вузам на выполнение своих дорожных карт выделяется за 2 года 3 млрд рублей. Об этом в среду сообщила журналистам замглавы Минобрнауки Людмила Огородова.

"Сегодня в России 33 опорных университета, расположенных в 32 субъектах РФ. На реализацию мероприятий программ развития опорных университетов в 2016-2017 годах годах Минобрнауки выделяет свыше 3 млрд рублей", - сказала Огородова.

Огородова также сообщила, что Большинство опорных вузов второй волны получили поддержку на сумму 10 млн рублей.

"В 2017 году восемь университетов получили по 100 млн рублей. Остальные университеты получили по 10 млн", - сказала Огородова. Она уточнила, что эти средства идут на обучение сотрудников вуза в Московской школе управления "Сколково". "Команды получат за бюджетные деньги возможность пройти обучение. В том числе там же они готовят стратегии развития вуза и их защищают", - отметила замминистра.

Огородова заявила, что главная цель, которую преследуют вузы, участвуя в конкурсе, не всегда связана с получением дополнительного финансирования. "Мы впервые услышали от территорий, что они просили не столько деньги, сколько статус (опорного вуза). Некоторые программы софинансирования со стороны территории превышали бюджетную поддержку в 8-10 раз. Такие деньги готовы выделить регионы", - заключила замминистра.

По словам замминистра проведение третьей волны конкурса опорных вузов будет зависеть от бюджета и успешности реализации дорожных карт тех университетов, которые уже участвуют в конкурсе. "Это (третья волна конкурса) будет зависеть от бюджета, от успешности тех программ развития, которые сейчас существуют", - сказала замминистра, отвечая на вопрос, зависит ли проведение конкурса от госфинансирования Минобрнауки в 2018 году.

Она добавила, что в самом ведомстве идею выбора новых опорных университетов расценивают положительно. "Мы бы хотели чтобы она была, потому что мы видим, что это очень позитивно сказывается на системе образования", - отметила Огородова.

18 апреля Минобрнауки РФ обнародовало список из 22 университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов. Перед каждым отобранным университетом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал.

Программа Минобрнауки, предполагающая формирование опорных вузов, направлена на создание сильных университетов в российских регионах, которые на основе объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов смогут обеспечить трансформацию системы кадровой подготовки, привлечь сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона. По итогам первой волны конкурса в 2016 году было отобрано 11 университетов.