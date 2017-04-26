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На акции "Бессмертный полк" в Севастополе ожидают около 25 тыс. человек

Общество
26 апреля, 13:57 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, апреля. /ТАСС
Это в полтора раза больше, чем в 2016 году - тогда в шествии приняли участие более 15 тыс. жителей города
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Не менее 25 тыс. жителей Севастополя ожидаются на акции "Бессмертный полк" в 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщила ТАСС руководитель штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Севастополе, член центрального штаба движения Нина Прудникова.

"В прошлом году в шествии было более 15 тыс. человек. В этом году, судя по количеству людей, которые звонят и приходят в штаб, мы с волонтерами без отдыха работаем до 20:00, потому что люди идут и идут, - колонна будет не менее 25 тыс. человек", - сказала она.

По ее словам, шествие "Бессмертного полка" пройдет после парада. "В 2014 году первый "Бессмертный полк" был массово организован в Севастополе. Это непередаваемое чувство: люди становятся в одну колонну независимо от статуса. Люди идут вместе, у всех слезы. Обнимаются, плачут, рассказывают истории", - отметила Прудникова.

В настоящее время волонтеры формируют электронную летопись с историями и рассказами о боевом пути воинов Великой Отечественной войны.

"Люди приходят с фотографиями, документами о награждении, написанными от руки автобиографиями, фронтовыми письмами. Мы сканируем и на каждого бойца заводим электронную папку. Параллельно заходим на поисковые сайты, отправляем запросы по исследованию пути бойцов. У нас в штабе также работает горячая общероссийская линия, звонят изо всех регионов", - отметил Прудникова.

"Цель - увековечить. Чтобы эти истории не остались в домашних архивах", - добавила она. Всего в штабе собрали уже около 3 тыс. историй, весь собранный материал будет отправлен на сайт общероссийской акции.

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