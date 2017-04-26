На акции "Бессмертный полк" в Севастополе ожидают около 25 тыс. человек

Названы лучшие стартапы GenerationSНовости партнеров 26 апреля, 14:36
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20Международная панорама 26 апреля, 14:30
Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018Транспорт 26 апреля, 14:28
IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 мСпорт 26 апреля, 14:13
Россия обошла Южную Корею в рейтинге импортеров готовых автомобилей в КитайТранспорт 26 апреля, 13:53
Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержкуСпорт 26 апреля, 13:53
Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКАСпорт 26 апреля, 13:49
Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской областиНовости Урала 26 апреля, 13:48
Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смехСпорт 26 апреля, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Не менее 25 тыс. жителей Севастополя ожидаются на акции "Бессмертный полк" в 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщила ТАСС руководитель штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Севастополе, член центрального штаба движения Нина Прудникова.
"В прошлом году в шествии было более 15 тыс. человек. В этом году, судя по количеству людей, которые звонят и приходят в штаб, мы с волонтерами без отдыха работаем до 20:00, потому что люди идут и идут, - колонна будет не менее 25 тыс. человек", - сказала она.
По ее словам, шествие "Бессмертного полка" пройдет после парада. "В 2014 году первый "Бессмертный полк" был массово организован в Севастополе. Это непередаваемое чувство: люди становятся в одну колонну независимо от статуса. Люди идут вместе, у всех слезы. Обнимаются, плачут, рассказывают истории", - отметила Прудникова.
В настоящее время волонтеры формируют электронную летопись с историями и рассказами о боевом пути воинов Великой Отечественной войны.
"Люди приходят с фотографиями, документами о награждении, написанными от руки автобиографиями, фронтовыми письмами. Мы сканируем и на каждого бойца заводим электронную папку. Параллельно заходим на поисковые сайты, отправляем запросы по исследованию пути бойцов. У нас в штабе также работает горячая общероссийская линия, звонят изо всех регионов", - отметил Прудникова.
"Цель - увековечить. Чтобы эти истории не остались в домашних архивах", - добавила она. Всего в штабе собрали уже около 3 тыс. историй, весь собранный материал будет отправлен на сайт общероссийской акции.