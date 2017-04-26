Путин поручил кабмину плотнее работать с регионами по вопросу детского отдыха

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину плотнее работать с регионами при организации детской оздоровительной кампании. "В Петербурге встречался с руководителями Заксобраний регионов, и там некоторые коллеги высказывали пожелания, озабоченность, предложения делали, - заявил глава государства на совещании с членами кабмина. - Прошу вас с регионами плотнее работать".

24 апреля на встрече с членами Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге Путин пообещал обсудить с правительством вопросы финансирования летней оздоровительной кампании для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. "Хорошо, проработаем с правительством (этот вопрос - прим. ТАСС) - имею в виду, что проблема действительно острая и чувствительная", - заявил он, отвечая на предложение одной из участниц встречи предусмотреть федеральную поддержку детской оздоровительной кампании.

Вице-премьер Ольга Голодец на совещании у президента России доложила о том, как идет подготовка к проведению летней оздоровительной кампании. "В этом году мы планируем, что организованным отдыхом будет охвачено 8,2 млн детей. - подчеркнула он. - Большая часть из них воспользуется специальными программами".

Вице-премьер отметила, что нормативно-правовая база организации детского отдыха уже разработана, внесены необходимые поправки в законодательство. В частности, с точки зрения безопасности системно изменен подход к организации детского туризма. По словам Голодец, правила выхода детей на туристические маршруты теперь определяет Минкультуры. Теперь каждая группа, которая выходит на маршрут, информирует об этом органы МЧС, которые сопровождают группу по пути ее следования.

Голодец добавила, что особое внимание было уделено внедрению телефонного номера "101", по которому ведется координация при решении проблем, возникающих у туристических групп. "Если ребенок все-таки звонит (на этот номер - прим. ТАСС), правила реагирования должны быть неукоснительны, чтобы это не приводило к трагедии", - подчеркнул вице-премьер.

По ее словам, также установлена 50-процентная скидка для проезда детей по железной дороге к местам отдыха. "Это серьезный вклад в доступность туризма и перемещение детей на территории РФ", - добавил Голодец. Также большое внимание уделяется подготовке персонала, который будет сопровождать детей. В частности, изучается вопрос о возможности независимой оценки квалификации инструкторов для детей-туристов. По словам Голодец, 114 тыс. педагогов, которые будут работать с детьми в лагерях, также сейчас проходят обучение по новым стандартам.