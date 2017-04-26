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Саудовская Аравия к 2020 году откажется от печатных изданий в школах и университетах

Общество
26 апреля, 15:29 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Переход на электронную форму обучения будет происходить постепенно в рамках утвержденной "Программы национальной трансформации-2020"
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Саудовская Аравия в ближайшие несколько лет полностью откажется от бумажных носителей в школах и университетах и перейдет на "электронное образование". О планах королевства, рассчитанных на период до 2020 года, сообщило министерство образования страны.

Переход на электронную форму обучения будет происходить постепенно. Так, в течение первого года проект опробуют в 150 школах. Если эксперимент окажется удачным, в 2018 году к нему подключат еще 1,5 тыс. образовательных заведений. На эти цели ведомство выделило 1,6 млрд саудовских риалов (около $426 млн). Реформа пройдет в рамках утвержденной "Программы национальной трансформации-2020" - часть долгосрочной стратегии "Видение-2030", внедряемой в королевстве.

В планах саудовской монархии увеличить количество высших и средних образовательных учреждений, в том числе за счет привлечения частного капитала и государственного финансирования. На эти цели в бюджете на 2017 год выделено порядка 200 млрд саудовских риалов (около $53 млрд), несмотря на дефицит, переживаемый уже третий год подряд в связи с низкой доходностью от продажи нефти из-за падения цен на сырье в 2014 году. Стратегия "Видение-2030" направлена, в частности, на уход от нефтяной зависимости и развитие национальной промышленности.

В проекте, который обнародовал заместитель наследного принца Мухаммед бен Сальман в 2015 году, приоритетными остаются интересы подданных королевства, особенно молодого поколения. Оно, по замыслу правящей семьи, должно стать движущей силой экономики к 2030 году. "Видение-2030" и "Программа национальной трансформации" уделяют особое внимание развитию образования для подготовки квалифицированных кадров. Так, к 2020 году Саудовская Аравия надеется вывести как минимум пять вузов в ТОП-200 университетов мира.

Консультативный совет при короле Сальмане бен Абдель Азизе Аль Сауде одобрил инновационный план, отметив необходимость развития обучающих программ на иностранных языках, в первую очередь, английском, и повышения квалификации местных преподавателей за счет прохождения практики за границей.

В настоящий момент в Саудовской Аравии работают 28 государственных университетов и несколько десятков частных колледжей и вузов.

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