Профессия или развлечение: как и чему должны обучать вожатых для детских лагерей

Российские эксперты предлагают полностью изменить подход к подготовке вожатых для детских оздоровительных лагерей. По мнению опрошенных ТАСС специалистов, сейчас вожатые считают свой род деятельности скорее лишней возможностью приятно провести лето и отдохнуть, нежели профессией.

Как ранее заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, министерство приложит все усилия, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время отдыха. Кабмин опубликовал постановление правительства, согласно которому полномочия Минобрнауки в сфере организации детского отдыха будут расширены. Опрошенные эксперты говорят о том, что в первую очередь необходимо выработать единые требования к подготовке вожатых, повысить их статус, а возможно, даже выдавать специальные сертификаты для гарантии того, что человек готов работать с детьми.

Кто ответит за безопасность

Эксперты высказывают разные мнения о том, кто именно должен отвечать за безопасность детей в летнем лагере. Сейчас некоторые лагеря содержат штат охраны, другие считают необходимым привлекать силовые структуры для контроля за ситуацией, третьи обходятся собственными силами, то есть за безопасность детей, по сути, отвечают воспитатели и вожатые.

Заместитель директора по научно-методической работе Агентства социальных технологий и коммуникаций (АСТИК) Борис Головин отмечает, что все лагеря в связи с этим находятся в разных условиях. "Если федеральные детские центры находятся под охраной, то остальные лагеря охраняются либо ЧОПами, либо не охраняются никак", — уточнил он.

В то же время в самих лагерях уверены, что поручение вопроса безопасности детского отдыха силовым структурам — это не слишком хорошее решение. "Решать это через силовые структуры мне не кажется перспективным. Им должно быть достаточно того, что у них есть сейчас, а детство — это все-таки не охранники", — отмечает заместитель начальника учебно-воспитательного отдела Всероссийского детского центра "Океан" (Владивосток) Елена Федорова.

Ежедневная безопасность детей на отдыхе зависит прежде всего от вожатого. И именно поэтому нужно уделять пристальное внимание обучению "педагогов лета", уверена директор ресурсного центра "Ариадна" Ульяновского государственного педуниверситета Татьяна Балыкина.

Не отдыхать, а работать

Однако практически все опрошенные ТАСС эксперты сходятся в том, что сегодня вожатым может стать совершенно не подготовленный для этого человек. "Многие едут на юг за низкую зарплату, стимул — не работа с детьми, а отдых и смена обстановки", — говорит методист загородного центра детско-юношеского творчества "Зеркальный" в Санкт-Петербурге Светлана Максимова.

Как подчеркнула проректор Московского педагогического государственного университета Татьяна Владимирова, в последние 20 лет вопрос о кадровом потенциале вожатого серьезно не ставился. И только несчастные случаи с детьми в прошлом году заставили пересмотреть всю политику в области подготовки кадрового потенциала.

Специалисты отмечают, что сегодня вожатых готовит слишком много учреждений, по сути, никаких профессиональных критериев отбора для этого рода деятельности нет. "Не секрет, что есть люди, которые совершенно случайно попадают в детские учреждения, не имея никакой профессиональной подготовки, опыта работы с детьми. Неважно, обучаешься ты в педагогическом вузе и имеешь профессиональное педагогическое образование или ты не педагог, а обучаешься в технологическом учебном заведении, но подготовка должна быть стандартной для всех, требования должны быть едиными", — уверен методист Башкортостанского регионального отделения организации "Российские студенческие отряды" Алексей Дударенко.

Отсутствие каких-то базовых требований к вожатым приводит к тому, что их статус среди других специалистов, работающих в детских лагерях, совсем не высок. Это, в свою очередь, ведет к тому, что вожатые не готовы нести ответственность за детей. "Нужно приравнять вожатого в правах с педагогом с получением стажа, возможности выслуги", — считает Головин.

Он уверен, что необходимо привести зарплаты вожатых к единому показателю, к примеру взять за основу федеральные детские центры. На данный момент, по словам специалиста, вожатый в ЦФО может получать 8 тыс. рублей за смену 31 день, а в отдельных лагерях СКФО оплата доходит до 50 тыс. рублей. "Я не за то, чтобы в республиках Северного Кавказа уменьшили зарплату, я за то, чтобы в остальных регионах ее довели до соответствия. Если мы хотим не единичный случай, а массовое движение, то этот труд должен быть достойно оплачен", — уточнил Головин.

Сертификаты для профессионалов

Эксперты настаивают на том, что нужно в первую очередь прекратить практику "повсеместного" обучения вожатых — этим должны заниматься профессионалы. Более того, должен быть определен круг организаций, который сможет выдавать сертификаты о том, что человек прошел обучение и может работать вожатым. Эти учреждения должны в дальнейшем нести ответственность за человека, которому выдали данный документ.

"Когда появляется большое количество коммерческих организаций, где преподают абсолютно не специалисты, которые не представляют себе эту сферу деятельности, а потом выдают липовые сертификаты, — это беда. Деятельность по обучению вожатых должна быть лицензирована, и вожатые должны иметь сертификаты", — говорит Головин.

Он подчеркивает, что назрела необходимость выработки единого подхода к образовательным программам с минимальным базисом. В него следует включить минимальные психолого-педагогические навыки, основы безопасности жизнедеятельности и первой помощи.

В свою очередь, методист Башкортостанского регионального отделения организации "Российские студенческие отряды" Дударенко уверен, что вожатым необходимо также знать Уголовный и Административный кодексы. "Ответственность до конца не будет понята и уяснена ни одним студентом, если мы не изучим с ним нормативно-правовые основы: это уголовная ответственность, это административная ответственность за здоровье детей, которой я посвящаю больше всего времени. Плюс к этому различные педагогические и методические идеи, разработки, которые мы тоже вместе с ребятами осваиваем", — подчеркнул он.

Методист Всероссийского детского центра "Смена" в городе Анапе Наталья Лойко считает необходимым выработать систему подготовки вожатых к требованиям безопасности. "Вожатые не всегда готовы сопровождать детей в части безопасности. Необходимо разработать какую-то систему для подготовки вожатых в этой области", — уточнила она. По мнению Лойко, прежде всего безопасность должны обеспечить образовательные или оздоровительные учреждения, а вожатый как сотрудник организации несет ответственность за жизнь и здоровье детей, сопровождая их.

Обучение на практике

Специалисты настаивают на том, что обучение вожатых должно быть практико-ориентированным. Это поможет сориентироваться в сложных ситуациях и предотвратить их нежелательное развитие.

"Наша задача — сделать обучение вожатых практико-ориентированным, чтобы они, попав на территорию лагеря, понимали, что к чему, что делать, когда ребенок переживает кризис. Чтобы логика смены вожатым была прожита задолго до начала этой смены", — отмечает проректор Московского педагогического государственного университета, доктор педагогических наук Татьяна Владимирова.

Она рассказала, что в ее вузе занятия в школе вожатых ведут в том числе и преподаватели по основам безопасности жизнедеятельности. Но здесь не все так просто: нельзя переходить тонкую грань и излишне ограничивать детей.

"С одной стороны, проблема, наверное, в том, что не все летние лагеря думают о технике безопасности. Вторая проблема — другая сторона медали, когда уделяется повышенное внимание безопасности. Детей, например, не пускают в походы, вся эта романтика прикрыта, мы детей в чем-то ограничиваем. Безопасность должна быть, но в разумных пределах", — отмечает методист "Зеркального" Светлана Максимова.

По ее мнению, необходимо пересмотреть все действующие инструкции в области обеспечения безопасности, чтобы исправить возможные ошибки и недочеты. "Как только что-то случится, мы тут же начинаем это проверять, писать кучу инструкций, приказов, положений и так далее. Наверное, нужно пересмотреть еще раз все, наметить точки, в которых возможны какие-то ошибки, постараться их предотвратить до такого, как это наступит", — подчеркнула эксперт.

На контроле министерства

Постановление правительства о расширении полномочий Минобрнауки в сфере организации детского отдыха было опубликовано на сайте Кабмина в апреле этого года. Согласно документу, Минобрнауки обязано обеспечивать безопасность жизни и здоровья детей на отдыхе, а также проводить госконтроль за соблюдением законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления. Министерство также будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти в этой сфере и способствовать взаимодействию между органами исполнительной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и профильными организациями.