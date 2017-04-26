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Гроб с останками предположительно русского генерала найден в Турции

Общество
26 апреля, 22:20 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Гроб был обнаружен во время рытья котлована под строящийся жилой дом
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АНКАРА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Строители в турецкой провинции Ардахан на северо-востоке страны обнаружили гроб с останками, которые могут принадлежать русскому генералу, жившему там 140 лет назад. Об этом в среду сообщило агентство Dogan.

Гроб был обнаружен во время рытья котлована под строящийся жилой дом в районе Карагель. Рабочие сообщили о находке властям, которые вместе со специалистами из Археологического музея города Карс изучили останки. В гробу был скелет человека с густой бородой и усами, одетый в военный китель с массивными эполетами предположительно XIX - начала XX века.

Сотрудник музея Унвер Солаклыоглу считает, что останки могут принадлежать русскому генералу, который жил на территории современного Ардахана около 140 лет назад. "Мы предполагаем, что это гроб русского генерала, жившего тут после 1878 года, поскольку тогда здесь поселились русские. Кроме того, в этом же районе был найден гроб с русским солдатом, похороненным по христианской традиции", - сказал археолог.

По окончании исследования останков на месте они вместе с гробом будут доставлены на судмедэкспертизу, после чего перевезены в музей Карса.

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