Кириенко: бизнес и общественники должны вместе бороться с противоправным контентом в сети

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Ведущие компании, владеющие интенет-сервисами, должны объединить свои усилия с общественными организациями в борьбе с противоправным контентом в интернете, в особенности с тем, который наносит вред детям, считает заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Ведущим компаниям, владеющим популярными интернет-сервисами, следует объединить усилия с общественными организациями, чтобы еще эффективней пресекать распространение противозаконного контента в рунете", - зачитал слова Кириенко начальник управления президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов на Форуме безопасного интернета в ТАСС.
Кириенко отметил, что противодействие подростковым суицидам, а также безнравственным преступлениям в отношении детей должно быть "крайне действенным", поэтому государству не обойтись "без социальной ответственности предпринимательского сообщества".