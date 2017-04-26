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Кириенко: бизнес и общественники должны вместе бороться с противоправным контентом в сети

Общество
26 апреля, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Замглавы администрации президента РФ отметил, что противодействие должно быть "крайне действенным", поэтому государству не обойтись "без социальной ответственности предпринимательского сообщества"
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Ведущие компании, владеющие интенет-сервисами, должны объединить свои усилия с общественными организациями в борьбе с противоправным контентом в интернете, в особенности с тем, который наносит вред детям, считает заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Ведущим компаниям, владеющим популярными интернет-сервисами, следует объединить усилия с общественными организациями, чтобы еще эффективней пресекать распространение противозаконного контента в рунете", - зачитал слова Кириенко начальник управления президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов на Форуме безопасного интернета в ТАСС.

Кириенко отметил, что противодействие подростковым суицидам, а также безнравственным преступлениям в отношении детей должно быть "крайне действенным", поэтому государству не обойтись "без социальной ответственности предпринимательского сообщества".

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Кириенко, Сергей Владиленович
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