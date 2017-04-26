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Посол России в Эстонии возложил цветы к памятнику советскому Воину-освободителю

Общество
26 апреля, 19:03 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 26, апреля. /ТАСС
В церемонии также приняли участие группа работников посольства и представители ветеранских организаций
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ТАЛЛИН, 26 апреля. /ТАСС/. Посол России в Эстонии Александр Петров возложил к подножию Памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков цветы в память о событиях в Эстонии десятилетней давности, когда при защите жителями бронзового монумента от демонтажа погиб гражданин РФ Дмитрий Ганин. В церемонии также приняли участие группа работников посольства и представители ветеранских организаций.

"Произошедшие 10 лет назад в Таллине события, вошедшие в историю как "бронзовая ночь", всколыхнули без преувеличения всю страну, - заявил Петров ТАСС. - Акции против переноса Памятника Воину-освободителю прошли не только в столице, но и в ряде других городов. Неслучайно, сейчас признается, что в результате таких провокационных действий властей процесс интеграции двух крупнейших общин был отброшен на много лет".

"О том, что память о подвиге советских солдат по-прежнему жива у населения Эстонии, лучше всего свидетельствуют церемонии, проходящие у памятника 9 мая, когда Мемориал Воину-освободителю утопает в цветах", - добавил глава дипломатического представительства.

В ночь на 27 апреля 2007 года решением местных властей начался демонтаж Памятника Воину-освободителю в центре Таллина с целью переноса его на Военное кладбище на окраине города, где он сейчас и находится. На защиту монумента встали как жители Эстонии, так и приехавшие в Таллин россияне. Местная полиция применила силу для разгона митингующих, начались беспорядки, в ходе которых погиб российский гражданин Дмитрий Ганин, однако к уголовной ответственности виновные в его смерти до сих не привлечены. В начале сентября 2015 года Следственный комитет по Ленинградской области возбудил по факту гибели Ганина дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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