"Аэроэкспресс" компенсировал стоимость билетов опоздавшим на рейсы пассажирам

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Перевозчик "Аэроэкспресс" компенсировал стоимость авиабилетов пассажирам, опоздавшим на рейсы из-за задержки в движении поездов, которые произошли вечером 26 апреля.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"В связи с неисправностью инфраструктуры московской железной дороги 26 апреля 2017 года произошли задержки поездов "Аэроэкспресс" (до 30 минут) по направлению в аэропорт и из аэропорта Внуково", - говорится в сообщении.
"Аэроэкспресс" приносит свои извинения за доставленные неудобства. Компания также напоминает, что придерживается политики возврата денежных средств, которая предполагает компенсацию полной стоимости билета на аэроэкспрессе, если задержка поезда составила более 15 минут. Также перевозчик добровольно взял на себя обязательства по компенсации стоимости авиабилетов пассажирам, опоздавшим на свои рейсы, независимо от причин, вызвавших сбой", - отметили в пресс-службе.
"Аэроэкспресс" - единственная магистраль в московском регионе, которая позволяет пассажирам добраться до аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково без пробок. Компания также рассматривает возможность запуска движения до аэропорта Раменки. На маршрутах "Аэроэкспресса" эксплуатируется 22 электропоезда.
В сообщении уточняется, что был отменен поезд, следующий по маршруту аэропорт Внуково - Киевский вокзал в 16:30, 17:00, а также отправляющийся с Киевского вокзала в аэропорт Внуково в 17:30. С 18:00 все поезда "Аэроэкспресс" по направлению в аэропорт и из аэропорта Внуково следуют по расписанию.