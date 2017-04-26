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Госдума учтет замечания москвичей при доработке законопроекта о сносе хрущевок

Общество
26 апреля, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Один из авторов инициативы депутат Владимир Ресин отметил, что все замечания москвичей системно отрабатываются на рабочей группе по подготовке документа ко второму чтению
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Госдума при обсуждении законопроекта о реновации жилого фонда в Москве обсудит предложения и замечания столичных горожан. Об этом в среду ТАСС заявил один из авторов инициативы, член профильного комитета палаты по транспорту и строительству Владимир Ресин ("Единая Россия").

"Именно с учетом всех этих позиций мы должны доработать ко второму чтению законопроект. Все замечания, поступающие сегодня в адрес мэрии и нашего Комитета ГД по транспорту и строительству, в том числе от москвичей, системно отрабатываются на рабочей группе (по подготовке законопроекта ко второму чтению)", - сказал Ресин, который долгие годы курировал строительный комплекс столицы на посту первого вице-мэра Москвы.

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При этом он указал, что "у Москвы уже есть 20-летний опыт работы по реновации пятиэтажек первого периода отечественного домостроения". "За это время снесено 6 млн. кв. м отслужившего свой век жилья, переселено 160 тысяч семей. Этот опыт учитывался при подготовке законопроекта", - отметил депутат.

Ресин также добавил, что по законопроекту предусматривается первоочередной снос только тех домов, которые находятся в крайне плачевном состоянии и не подлежат капитальному ремонту. "Об этом просят сами жители", - сообщил он. В основе принятого 20 марта в первом чтении законопроекта о реновации, продолжил парламентарий, заложена "согласительная процедура со всеми правообладателями". "И по-другому быть не может, это диктует Конституция РФ, защищающая прежде всего права граждан", - подчеркнул разработчик законопроекта.

"Нужно помнить, что государство также отвечает за безопасность наших граждан. Отвечает за те приоритеты, которые ставятся во главу угла и позволяют обеспечивать соблюдение высоких стандартов формирования среды жизни и работы россиян. Это прежде всего касается и столицы, именно здесь должна стартовать программа реновации жилищного фонда", - заключил Владимир Ресин. Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такой редакции закона о реновации пятиэтажек, которая бы обеспечивала права граждан.

В начале 2017 года президент поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами Госдумы в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

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