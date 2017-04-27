Директор Российской книжной палаты: электронные издания нуждаются в учете и регистрации

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российская книжная палата (РКП) в день своего 100-летия отмечает назревшую необходимость регистрировать и учитывать электронные издания в РФ. Соответствующий проект уже передан в Министерство связи и массовых коммуникаций, сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС директор РКП Елена Ногина.

"Российская книжная палата сегодня не учитывает электронные экземпляры и не регистрирует их, этого нет в законе "Об обязательном экземпляре документов", - заметила Ногина. - Но сегодня мы готовим изменения, проект этого нового закона уже передан в Минкомсвязи".

"Мы предлагаем учитывать современные реалии, увеличение объема электронных изданий и необходимость их регистрации, потому что, если мы хотим иметь полную картину издательской деятельности в России, мы должны регистрировать и печатные издания, и электронные", - подчеркнула она.

Ситуация на рынке печатной продукции

Говоря о ситуации на рынке электронных и печатных СМИ, Ногина отметила, что РКП "не видит резкого уменьшения печатной периодики, при этом наблюдается рост числа электронных изданий". "Если говорить о книгах, то мы наблюдаем уменьшение тиражей, но при этом идет рост по количеству представленных названий, - сказала директор. - Сегодня никто не выпускает огромные тиражи, никто не хочет видеть коммерческую нерентабельность, потому что остатки невыгодны. Сегодня книги выпускают под заказчика". "Мы также наблюдаем рост малотиражной литературы (до 500 экземпляров)", - добавила она. Так, по словам Ногиной, книг с крупным тиражом - более 100 тыс. экземпляров - в 2016 году вышло всего порядка 160 названий. "Это ничтожно маленькая цифра", - указала директор РКП.

По словам Ногиной, очевиден рост переизданий. "Издатель очень осторожен, они анализируют и видят, какое издание имело успех, и берутся за переиздание, но ведь гораздо интереснее найти новое имя, которое может стать бестселлером, дать ему новый толчок, но это требует больших вложений, - считает Елена Ногина. - Мы отмечаем рост переизданных неоднократно книг".

Поиск ниши и самиздат

"Сегодня модно издавать так называемый "селфпаб", или самиздат, - рассказала Ногина. - Речь идет о небольших и даже очень маленьких тиражах книг, технологии позволяют напечатать даже три экземпляра. Так, сайт "Ридеро" в 2016 году представил нам 10,5 тыс. самостоятельно изданных книг, это больше, чем у нашего ведущего издательства "Эксмо".

Ногина утвердительно ответила на вопрос, может ли РКП участвовать в поиске свободной ниши для издателя. В частности, она заметила, что РКП чрезвычайно интересна своей аналитической деятельностью рынка литературы. "Для издателей мы можем проанализировать любой интересный сегмент и рассказать, что делается или не делается в той или иной области сейчас, или же, что уже сделано, - заметила директор РКП. - Если видно, что уже издано по заданной теме очень-очень много, что ниша наводнена, а вы собираетесь сделать что-то еще, это значит только одно: вы неимоверно талантливы".

Столетний юбилей

Российская книжная палата была основана 27 апреля 1917 года постановлением Временного правительства. С 2013 года РКП входит в состав Информационного агентства России "ТАСС". "Нам исполнилось 100 лет, нашей основной задачей и социальной функцией остается регистрация всех видов печатной продукции, которые создавались на территории СССР и создаются теперь в России, и этими видами обязательных экземпляров комплектуются библиотеки", - напомнила Ногина. Каждый издатель обязан предоставить в РКП 16 экземпляров публикации, которые останутся на вечное хранение в организации и разойдутся по библиотекам, где будут доступны читателям и исследователям.

По ее словам, "РКП сохраняла и сохраняет культурное наследие нации". "Даже в самое тяжелое для страны время - военное время и годы социальных потрясений - фонды Книжной палаты продолжали пополняться, документы никогда не подвергались политико-идеологическим чисткам и не передавались в другие организации, - отметила Елена Ногина. - В Национальном фондохранилище РКП в Можайске содержится самая полная коллекция печатной продукции на русском языке и национальных языках народов России, собиравшаяся с 1917 года и насчитывающая более 80 млн единиц хранения".

"Мы представляем собой огромный информационный ресурс: как вы знаете, без памяти нет нации, без истории нет нации, нации нет без культуры. Наша задача - сохранять все это наследие для будущего страны", - сказала директор РКП.

В РКП осуществляется хранение книг, газет, журналов, диссертаций, карт, нот, календарей, а также афиш, плакатов, открыток, театральных программок. В отличие от библиотек, Национальное фондохранилище РКП никогда не выдает читателям обязательные экземпляры печатной продукции. В 2016 году РКП зарегистрировала 1,6 млн книг, 6,2 млн экземпляров газет, 1 млн экземпляров журналов. Российская книжная палата - самый авторитетный издатель профессиональной литературы и банк данных печатной продукции России.

Стандартизация печатной индустрии

Кроме того, по данным Елены Ногиной, в основные задачи РКП входит стандартизация отрасли. "Без этого в литературе может наступить хаос, - сказала она. - Важно, чтобы эти стандарты были, а мы как раз этим и занимаемся". Еще одна функция Российской книжной палаты - представительство России в международных профессиональных организациях. РКП является национальным центром международной стандартной нумерации изданий (ISBN, ISMN, ISSN - книжных, нотных и периодических).

"В 2015 году мы вошли в состав ТАСС, - сказала Ногина. - Это стало стимулом для развития нашей организации. Также в 2015 году мы стали представителем ISSN в России. Это была очень непростая процедура вхождения, и благодаря авторитету ТАСС, авторитету руководства агентства, мы смогли пройти через все этапы", - добавила она.

Российская книжная палата регулярно выпускает государственные библиографические указатели: "Книги России", "Журналы и газеты России", "Российские изоиздания", "Российские нотные издания", "Российские картографические издания", "Авторефераты диссертаций" и другие, а также научные монографии и сборники. С 1929 года Российская книжная палата издает журнал "Библиография и книговедение" - старейший из всех отечественных профессиональных журналов по библиографии, книговедению и книжному делу.