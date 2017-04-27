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Один из пострадавших при взрыве гранаты в Дагестане выписан из больницы

Общество
27 апреля, 0:45 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 27, апреля. /ТАСС

Еще трое пострадавших находятся в больницах в Махачкале

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МАХАЧКАЛА, 27 апреля. /ТАСС/. Один из пострадавших при взрыве гранаты в компьютерном зале в Цумадинском районе Дагестана выписан домой, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы республиканского Минздрава Залина Муртазалиева.

"Накануне вечером один из пострадавших при взрыве гранаты выписан из центральной районной больницы Цумадинского района, где остаются еще 7 человек. Выписавшийся - взрослый", - сказала Муртазалиева.

Еще трое пострадавших находятся в больницах в Махачкале. "Состояние троих пострадавших, доставленных в Махачкалу, удовлетворительное. Их всех прооперировали, сейчас они проходят курс интенсивной терапии. Прибывшие специалисты из Санкт-Петербурга высоко оценили работу дагестанских медиков и сказали, что переводить кого-либо из пострадавших в Москву или Санкт-Петербург нет необходимости", - добавила собеседница агентства.

Днем 24 апреля в селении Агвали Цумадинского района Дагестана в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. В результате, по данным дагестанского Минздрава, один школьник от полученных ранений погиб, пострадали еще 11 человек. Из них пятеро - школьники, шестеро - студенты. По словам министра здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимова, у большинства госпитализированных множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

По факту взрыва гранаты в компьютерном зале возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Ход расследования уголовного дела на контроль взяла прокуратура Дагестана.

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