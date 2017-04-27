СМИ: на Кубе начали работать серверы Google

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ГАВАНА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Серверы американской интернет-компании Google, размещенные на территории Кубы, в среду были подключены к глобальной сети интернет и начали работать. Об этом сообщила выходящая в Майами испаноязычная газета El Nuevo Herald.
На этих серверах будет храниться наиболее популярный контент компании. Благодаря этому кубинские пользователи смогут гораздо быстрее получать доступ к таким сервисам Google, как, например, видеохостинг YouTube и электронная почта Gmail. Как отмечает издание, Google стала первой иностранной интернет-компанией, которая начала хранить на острове свои данные.
Соглашение по предоставлению жителям островного государства быстрого интернет-доступа к сервисам Google было подписано в Гаване в декабре прошлого года президентом кубинской государственной телекоммуникационной компании ETECSA Майрой Аревич и главой корпорации Alphabet, владеющей Google, Эриком Шмидтом.
Несмотря на все усилия властей, Куба пока остается государством с одним из самых низких в мире уровней распространения интернета. Куба подключена к всемирной паутине через оптоволоконный кабель, проведенный из Венесуэлы. Интернет-соединение на Кубе является одним из самых медленных в мире.
В марте ETECSA завершила пилотный проект по проведению интернета в жилые дома. Пока такой услугой могут пользоваться только несколько сот человек в Старой Гаване - исторической части кубинской столицы. Ранее доступ к домашнему интернету был только у нескольких категорий граждан: врачей, журналистов, преподавателей и научных сотрудников.
В 2015 году ETECSA приступила к оборудованию в парках общественных точек беспроводной связи. В настоящее время во всей стране около тысячи таких зон, из них 60 - в Гаване. Для подключения к Wi-Fi жителям Кубы необходимо приобретать специальные карточки. Один час использования интернета по ним стоит $2.