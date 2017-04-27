Аляска отметит 75-летие воздушной трассы АЛСИБ совместными с Россией проектами

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Россия и США проведут совместное празднование 75-летия воздушной трассы Аляска - Сибирь (АЛСИБ), по которой в годы Второй мировой войны Соединенные Штаты поставляли в СССР военные самолеты по программе ленд-лиза. Праздничные мероприятия в честь этой исторической даты начнутся 3 мая в Анкоридже (штат Аляска) и завершатся в ноябре в Красноярске. Об этом сообщила в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Русского культурного центра на Аляске при Координационном совете организаций российских соотечественников (КСОРС) Анна Верная.

Трасса товарищества и взаимовыручки

"Это совершенно гениальный проект Красноярска, - сказала она. - Такое совместное празднование очень важно именно сегодня, в наши дни, когда между Америкой и Россией сложились довольно непростые отношения, и нам обязательно надо помнить то время, когда мы действовали заодно. В те времена русские и американцы были вместе, а трасса АЛСИБ стала образцом товарищества, взаимовыручки, героизма, помощи и взаимопонимания, подлинного понимания друг друга".

По словам Верной, праздничные мероприятия начнутся 3 мая в Музее наследия авиации Аляски в Анкоридже, где состоится презентация проекта, посвященного 75-летию АЛСИБ. На мероприятии будут присутствовать представители российских и американских властей, организаций русских американцев, ветераны, а также летчики Фонда полетов "BRAVO369", повторившие два года назад маршрут, по которому самолеты попадали на фронт.

"На презентации будут присутствовать также жители Анкориджа, которые проявили живой интерес к празднованию совместной истории двух стран", - рассказала руководитель Центра. В этот же день участники проекта проведут несколько мероприятий, в том числе уроки истории в школах Анкориджа, где расскажут о вкладе АЛСИБ в общую победу над фашизмом.

Героизм и трагизм были рядом

6 мая на федеральном военном мемориальном кладбище в городе Форд-Ричардсон пройдет поминальная служба в память о советских летчиках, погибших во время перегона самолетов на маршруте АЛСИБ. Как напомнила Анна Верная, "на этом кладбище захоронены останки 13 летчиков и одного гражданского - женщины".

"Они погибли, по всей вероятности, в 1943 году и все похоронены вместе, на кладбище этой военной базы, - рассказала она. - И для нас, русских американцев Аляски, это место - кусок родной земли, наша Родина. Мы приходим туда, где покоятся наши отцы, деды, братья, сестры, наши солдаты. Там очень ярко ощущаешь всю боль и трагизм, сопровождавшие совсем молоденьких ребят, летчиков, исполнявших свой долг и проявлявших при этом настоящий героизм".

Верная напомнила, что согласно договору США поставили в Советский Союз более 8 тысяч военных самолетов". "Эти машины не находились в ангарах, их производили и тут же, свеженьких, перегоняли по маршруту, - заметила она. - Никаких особых испытаний не проводилось, так как не было на это времени. Поэтому пилоты фактически испытывали их на себе - летчики брали самолеты, гнали в Фэрбанкс, тут же возвращались обратно, а погодные условия Аляски очень суровые, да и вся трасса вплоть до Красноярска - жестокая, ужасная".

В самом Фэрбанксе советские летчики проходили непосредственное обучение по управлению американскими самолетами, после чего уже перелетали на базу города Ном и дальше направлялись по секретному тогда маршруту АЛСИБ, с промежуточными посадками для дозаправки на различных аэродромах СССР.

Встречи ветеранов, летчиков и школьников России и США

7 мая торжественные мероприятия по празднованию юбилея воздушной трассы будут организованы в Фэрбанксе, где пройдут встречи российских и американских пилотов. На следующий день состоится торжественная церемония возложения венков к Монументу советским и американским летчикам АЛСИБ. В последующие месяцы Россия и США проведут еще несколько совместных проектов в честь 75-летия воздушной трассы: выставки детских рисунков, видео-конференции школьников Красноярска и Анкориджа, встречи с ветеранами и другие.

Основные мероприятия празднования юбилея АЛСИБ пройдут уже в Красноярске, 11 ноября. В этот день, 75 лет назад, в 1942 году здесь приземлились первые военные самолеты, отправленные из США по программе ленд-лиза на Восточный фронт. С этого момента поставка боевой авиации через Красноярск не прекращалась до октября 1945 года. "Красноярск был выбран в качестве важнейшего пункта переправы самолетов благодаря прекрасно развитой транспортной инфраструктуре - там были созданы все условия для обучения, содержания, технического обслуживания и дальнейшей переправы на фронт такого огромного количества самолетов различного типа", - сказала Анна Верная.

В рамках государственной программы ленд-лиза США поставляли странам-союзникам по Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинские препараты и другие товары. СССР присоединилась к программе в ноябре 1941 года.