Пресс-конференция, посвященная 100-летию Российской книжной палаты. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная 100-летию со дня образования Российской книжной палаты (РКП).

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, директор РКП Елена Ногина, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров, президент Гильдии книжников Борис Есенькин и исполнительный директор РКП Павел Зотов рассказывают о совершенствовании системы обязательного экземпляра в России, роли РКП и тенденциях книжного дела в РФ.

РКП была основана 27 апреля 1917 года и стала первым в мире государственным учреждением, созданным специально для регистрации и бессрочного хранения произведений печати.