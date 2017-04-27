Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-конференция, посвященная 100-летию Российской книжной палаты. Видеотрансляция

Общество
27 апреля, 16:03 UTC+3

РКП была основана 27 апреля 1917 года и стала первым в мире госучреждением, созданным специально для регистрации и бессрочного хранения произведений печати

Поделиться
Материал из 1 страницы

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная 100-летию со дня образования Российской книжной палаты (РКП).

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, директор РКП Елена Ногина, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров, президент Гильдии книжников Борис Есенькин и исполнительный директор РКП Павел Зотов рассказывают о совершенствовании системы обязательного экземпляра в России, роли РКП и тенденциях книжного дела в РФ.

РКП была основана 27 апреля 1917 года и стала первым в мире государственным учреждением, созданным специально для регистрации и бессрочного хранения произведений печати.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразных
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор
5
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
6
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
7
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
Темы дня
Загрузка...
Реклама