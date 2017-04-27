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Три эстонских города присоединятся к памятной акции "Бессмертный полк" 9 мая

Общество
27 апреля, 12:46 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 27, апреля. /ТАСС

В дипломатическом ведомстве добавили, что в Таллине запланированы две акции "Бессмертный полк"

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ТАЛЛИН, 27 апреля. /ТАСС/. Памятная акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в трех городах Эстонии. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в посольстве РФ в этой балтийской республике.

"Акции пройдут в городах Силламяэ, Калласте, а также в Таллине", - заявили в посольстве.

В дипломатическом ведомстве добавили, что в столице Эстонии запланированы две акции "Бессмертный полк". На Военном кладбище, на котором в настоящее время находится Памятник воину-освободителю, будут как и в прошлом году оборудованы стенды для портретов. "Все желающие могут разметить там фото своих родственников - участников Великой Отечественной войны", - пояснили в посольстве.

Кроме того, в Таллине в этот день запланирован марш "Бессмертный полк", который также завершится на Военном кладбище.

Посольство РФ в Эстонии в канун Дня Победы поддерживает акцию "Георгиевская ленточка", добавили также в ведомстве. Этот символ подвига воинов Великой Отечественной войны жители республики могут получить в российском дипломатическом представительстве бесплатно.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

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