Три эстонских города присоединятся к памятной акции "Бессмертный полк" 9 мая

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ТАЛЛИН, 27 апреля. /ТАСС/. Памятная акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в трех городах Эстонии. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в посольстве РФ в этой балтийской республике.
"Акции пройдут в городах Силламяэ, Калласте, а также в Таллине", - заявили в посольстве.
В дипломатическом ведомстве добавили, что в столице Эстонии запланированы две акции "Бессмертный полк". На Военном кладбище, на котором в настоящее время находится Памятник воину-освободителю, будут как и в прошлом году оборудованы стенды для портретов. "Все желающие могут разметить там фото своих родственников - участников Великой Отечественной войны", - пояснили в посольстве.
Кроме того, в Таллине в этот день запланирован марш "Бессмертный полк", который также завершится на Военном кладбище.
Посольство РФ в Эстонии в канун Дня Победы поддерживает акцию "Георгиевская ленточка", добавили также в ведомстве. Этот символ подвига воинов Великой Отечественной войны жители республики могут получить в российском дипломатическом представительстве бесплатно.
"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.