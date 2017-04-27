Акция "Георгиевская ленточка" началась в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой отечественной войне, открылись в четверг в Индии акцией "Георгиевская ленточка". Свою ленточку получил каждый гость Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели, пришедший на концерт танцевального ансамбля "Радуга". Как сообщил ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии Федор Розовский, это мероприятие стало первым, которые организуют посольство РФ и Россотрудничество ко Дню Победы.

"Все гости и участники сегодняшнего мероприятия, а это более 200 человек - и индийцы, и российские граждане - с благодарностью приняли георгиевские ленточки и с удовольствием их надели. В числе тех, кто прикрепил ленточку, оказался и президент Индийского совета по культурным связям, профессор Лакеш Чандра, давний друг России", - сказал Розовский.

Перед концертом гостям мероприятия была показана фотовыставка "Связь времен", подготовленная ТАСС к 70-летию Победы. Экспозиция вызвала большой интерес индийцев, поэтому РЦНК демонстрирует эти фотографии в преддверии каждого праздника Победы, отметил Розовский.

В РЦНК на концерт пришли представители общественности Нью-Дели, студенты-русисты, дипломаты, журналисты, поклонники танца.

"Я знаю о Второй мировой войне, которую у вас называют Великой Отечественной, и я знаю, что погибли миллионы людей. Мне интересна Россия, мне нравится ваша страна, и поэтому я надел эту ленточку", - сказал ТАСС индийский студент Вамси, пришедший на концерт.

Как сообщила ТАСС советник по культуре посольства РФ в Индии Нана Мгеладзе, 7 мая в Нью-Дели также пойдет акция "Бессмертный полк". "7 мая посольство совместно с РЦНК организует в Нью-Дели акцию "Бессмертный полк", в которой примут участие все те, кто хочет рассказать о своих родственниках, внесших свой вклад в Победу", - отметила она.