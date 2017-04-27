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Песков надеется, что его не накажут за ношение георгиевской ленточки на портфеле

Общество
27 апреля, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возможность введения общественных патрулей, которые бы вели разъяснительную работу о способах ношения символа победы

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступает против регламентирования ношения георгиевской ленточки. Об этом он заявил журналистам.

"Расскажу вам про себя. Я уже лет восемь ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. На работу, во все командировки, эта георгиевская ленточка облетела весь мир со мной. Я ей горжусь. И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку на своей сумке", - прокомментировал он возможность введения общественных патрулей, которые бы вели разъяснительную работу о способах ношения символа победы.

При этом Песков отметил, что в целом это "вопрос сложный".

"Я не думаю, что у нас в Кремле есть какая-то позиция", - сказал он.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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