В Ивановской области до конца года сделают капитальный ремонт в 728 домах

Чернышенко: КХЛ согласовала с ФХР новый контракт сроком на четыре годаСпорт 27 апреля, 19:20
ТАСС и движение "Бессмертный полк" подготовили карту шествия 9 мая в МосквеОбщество 27 апреля, 19:20
Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 27 апреля, 19:07
Тарпищев: Шарапова здорово вернулась в большой теннисСпорт 27 апреля, 19:01
Министр курортов и туризма Крыма поддержал идею молодежи возродить фестиваль "КаZантип"Общество 27 апреля, 19:01
Протесты в Венесуэле: причины и реакцияМеждународная панорама 27 апреля, 19:00
"Краснодар" обыграл "Амкар" в матче чемпионата РоссииСпорт 27 апреля, 18:53
Путин и Абэ договорились запустить полеты на Южные Курилы для бывших жителей острововМеждународная панорама 27 апреля, 18:53
AFP: в Париже неизвестные ограбили квартиру премьера ФранцииПроисшествия 27 апреля, 18:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИВАНОВО, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Ивановской области планируют завершить до конца года капитальный ремонт в 728 многоквартирных домах и выполнить таким образом краткосрочную трехлетнюю программу капремонта на 100%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
"В 2017 году региональный фонд капремонта планирует капитально отремонтировать 728 домов. В 2015-2016 годах работы уже выполнены в 745 многоквартирных домах. Всего в рамках краткосрочной программы капремонта необходимо было отремонтировать 1473 дома", - говорится в сообщении.
В пресс-службе областного правительства ТАСС уточнили, что в краткосрочную программу входят еще 116 домов, собственники которых выбрали для накопления средств специальный счет.
"Организацией работ по капитальному ремонту они занимаются самостоятельно, без организационного участия регионального оператора", - пояснили в пресс-службе.
Предельная сумма, которую региональный оператор может израсходовать на выполнение краткосрочного трехлетнего плана региональной программы капитального ремонта, составляет более 3,5 млрд рублей. В соответствии с заключенными в 2015 и 2016 году договорами стоимость выполненных работ по капитальному ремонту составила чуть более 2,1 млрд руб. Еще около 1,4 млрд рублей планируется вложить в завершение программы в текущем году.
"В настоящее время идут конкурсные процедуры и заключение договоров с подрядчиками, которые будут осуществлять работы. Стоит отметить, что в Ивановской области постановлением губернатора установлены предельные суммы, которые могут направляться на оплату за тот или иной вид работ по капитальному ремонту", - сказали в областном правительстве. Данное постановление также ограничивает долю средств, которые региональный фонд капремонта может заложить на контроль работ и экспертизу документации с целью снижения коррупционных рисков.
Программа капитального ремонта реализуется в 26 из 27 муниципальных образований Ивановской области, в еще одном районе - Верхнеландеховском - в соответствии с региональной программой работы по капитальному ремонту начнутся с 2018 года.