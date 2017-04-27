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В Ивановской области до конца года сделают капитальный ремонт в 728 домах

Общество
27 апреля, 18:31 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 27, апреля. /ТАСС

Всего в рамках краткосрочной программы капремонта необходимо было отремонтировать 1473 дома

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ИВАНОВО, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Ивановской области планируют завершить до конца года капитальный ремонт в 728 многоквартирных домах и выполнить таким образом краткосрочную трехлетнюю программу капремонта на 100%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"В 2017 году региональный фонд капремонта планирует капитально отремонтировать 728 домов. В 2015-2016 годах работы уже выполнены в 745 многоквартирных домах. Всего в рамках краткосрочной программы капремонта необходимо было отремонтировать 1473 дома", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного правительства ТАСС уточнили, что в краткосрочную программу входят еще 116 домов, собственники которых выбрали для накопления средств специальный счет.

"Организацией работ по капитальному ремонту они занимаются самостоятельно, без организационного участия регионального оператора", - пояснили в пресс-службе.

Предельная сумма, которую региональный оператор может израсходовать на выполнение краткосрочного трехлетнего плана региональной программы капитального ремонта, составляет более 3,5 млрд рублей. В соответствии с заключенными в 2015 и 2016 году договорами стоимость выполненных работ по капитальному ремонту составила чуть более 2,1 млрд руб. Еще около 1,4 млрд рублей планируется вложить в завершение программы в текущем году.

"В настоящее время идут конкурсные процедуры и заключение договоров с подрядчиками, которые будут осуществлять работы. Стоит отметить, что в Ивановской области постановлением губернатора установлены предельные суммы, которые могут направляться на оплату за тот или иной вид работ по капитальному ремонту", - сказали в областном правительстве. Данное постановление также ограничивает долю средств, которые региональный фонд капремонта может заложить на контроль работ и экспертизу документации с целью снижения коррупционных рисков.

Программа капитального ремонта реализуется в 26 из 27 муниципальных образований Ивановской области, в еще одном районе - Верхнеландеховском - в соответствии с региональной программой работы по капитальному ремонту начнутся с 2018 года.

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