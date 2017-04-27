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Арбитражный суд Москвы перенес слушания по Евроуниверситету на 26 мая

Общество
27 апреля, 19:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Перенос слушаний вызван необходимостью дождаться решения апелляционной инстанции по связанному делу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Арбитражный суд Москвы перенес на 26 мая слушания по иску Европейского университета в Санкт-Петербурге к Рособрнадзору. Вуз просит признать исправленными нарушения, выявленные летом проверкой Рособрнадзора. Перенос слушаний мотивирован необходимостью дождаться решения апелляционной инстанции по связанному делу, сообщила корр. ТАСС руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

"Арбитраж не стал сегодня рассматривать дело по существу, перенес слушания на 26 мая, т.к. 16 мая в апелляционной инстанции - 9-м апелляционном суде Москвы - будет слушаться связанное дело, также по нашему иску к Рособрнадзору и также о признании допущенных нами нарушений исправленными", - сказала она.

Среди выявленных Рособрнадзором нарушений - отсутствие в вузе собственного спортзала, отсутствие аттестации преподавателей и отсутствие профильной практической деятельности у преподавателей политологии и социологии.

Дело, рассматриваемое в четверг, выделено в отдельное производство 8 февраля. Тогда в рамках первого процесса вуз старался доказать, что исправил и 120 нарушений, обозначенных в первом предписании Рособорнадзора, и четыре нарушения, фигурировавших во втором предписании ведомства в адрес вуза. Однако суд не стал рассматривать вопрос о 120 нарушениях, посчитав, что будет достаточно рассмотреть выполнение второго предписания о четырех нарушениях, и вуз подал новый иск, фактически выделив его в отдельное производство. Первый суд вуз проиграл и подал апелляцию, она будет рассматриваться 16 мая.

Поводом к судебным разбирательствам - всего у вуза их четыре, три с Рособрнадзором и одно с Комитетом имущественных отношений правительства Санкт-Петербурга, - стали результаты двух из 11 проверок, которые прошли одна за другой летом 2016 года. Большинство из них закончились штрафами и беседами, две вылились в судебные разбирательства, одно из них уже привело к решению об аннулировании лицензии вуза, которое принял в марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга по иску Рособрнадзора, но вуз пошел по пути обжалования этого решения и оно еще не вступило в законную силу.

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. Он располагается на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А.Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Здание также известно как Малый Мраморный дворец, или дворец Екатерины Долгоруковой, морганатической жены Александра II. Здесь расположены четыре факультета, где обучаются в общей сложности 226 студентов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.

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