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РКП: 50% российских книг издается тиражом 500 и менее экземпляров

Общество
27 апреля, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В Российской книжной палате отметили существенное падение тиражей книжных изданий

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. На книжном рынке наблюдается тенденция к снижению тиражей, порядка 50% изданий имеют тираж 500 экземпляров и меньше. Об этом сообщила директор Российской книжной палаты (РКП) Елена Ногина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 100-летию со дня образования организации.

РКП была основана в 1917 году постановлением Временного правительства. Она стала первым в мире государственным учреждением, созданным специально для регистрации и вечного хранения произведений печати. С 2013 года Российская книжная палата работает в составе информационного агентства России ТАСС.

"Если брать данные 2016 года, по статистике, у нас зарегистрировано 117,5 тыс. названий (книг, вышедших за этот период - прим. ТАСС). Но тиражи уменьшаются уже несколько лет подряд. У нас практически не стало больших тиражей - 100 тыс. и более. Практически половина - это книги тиражом 500 экземпляров и меньше. Пять тыс. сегодня - это очень приличный тираж", - сказала Ногина.

По словам руководителя РКП, "крупнейшие издательства в какой-то степени стали монополистами". "20 крупнейших издательств - это 80% всего, что издается в России, по статистике, в 2016 году насчитывается где-то 5,8 тыс. издательств", - добавила она. Ногина сообщила, что в сегменте детской литературы наблюдается рост популярности классических авторов, в отличие от художественной. "Второй год мы видим в первых рядах наших детских классиков - Чуковского и Барто, это очень приятно. Что касается художественной литературы, здесь ситуация не изменилась, на первых местах рейтинга мы имеем женщин-детективщиц - Донцова, Устинова, Полякова лидируют по тиражам, и здесь наши классики далеко не на первых местах".

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что РКП успешно работает в составе агентства. "Сегодня исполнилось 100 лет Российской книжной палате - одному из старейших учреждений культуры, с 2013 года РКП стала частью ТАСС", - сказал он. "Сегодня можно сказать, что мы работаем как единый и целый организм", - добавил генеральный директор агентства. Он также процитировал слова президента РФ Владимира Путина, который ранее назвал РКП "книжной памятью России".

Поздравить Книжную палату со 100-летним юбилеем приехали также представители аналогичных организаций Казахстана, Армении и Белоруссии.

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