Школа Сколково откроет программу обучения пенсионеров новым профессиям

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 27 апреля. /ТАСС/. Московская школа управления "Сколково" планирует в этом году открыть программы обучения новым профессиям пенсионеров. Об этом сообщил ТАСС ее президент Андрей Шаронов в кулуарах российского венчурного форума.

"Мы планируем в этом году, скорее всего, осенью открыть программу для целевой аудитории, которой будут люди за 60 лет, то есть пенсионного возраста. Конкретную программу я вам не могу назвать, но идеи две: минимальная идея - дать современные навыки, которые помогут этим людям просто в быту. Программа максимум - дать новую профессию", - сказал он, отметив, что согласно прогнозам экспертов, на рынке труда вскоре появятся люди в возрасте 55-80 лет, которым надо будет приспосабливаться к условиям изменившейся экономики.

Шаронов добавил, что программа должна помочь людям этого возраста социализироваться, то есть быть опять востребованным, приносить пользу и получать от этого удовольствие. Сначала это будет пилотная программа, ее участниками, возможно, станут родители выпускников школы Сколково. Конечная ее цель - сделать жизнь людей в таком возрасте осмысленной, их востребованными, повысить их удовлетворенность.

"У нас уже есть успешный опыт запуска программы для детей. Она называется у нас Startup Junior, то есть это дети, которые интересуются предпринимательством, венчурным предпринимательством. Здесь основным контингентом стали дети выпускников. Эта вещь, которая востребована, мы зондировали. Был интерес и по детям, есть интерес и по родителям", - пояснил он.

Рынок труда для пенсионеров

Как отметил в ходе пленарного заседания заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, согласно прогнозам, к 2035 году может появиться "первая техническая реализация физической бессмертности человека". "Даже если этого не случится, мы в любом случае понимаем, что уровень технологий, который есть, действительно, резко продлевает жизнь. Это вызовы для нашей социальной системы, для нашей пенсионной системы", - считает он.

Фомичев пояснил, что вызовы относятся к тому, как в новую экономику будут встраиваться люди в возрасте от 55 до 80 лет, которые через какое-то время будут находиться на рынке труда, и "они должны будут как-то с этим жить".

В свою очередь вице-президент НИУ "Высшая школа экономики" Игорь Агамирзян отметил, что в указанных выше условия должны будут трансформироваться и университеты. "Они должны трансформироваться в университеты нового поколения, предоставляющие, в том числе цикл обучения, образования в течение всей жизни с переквалификацией и дополнительным образованием и с введением предпринимательского элемента на всех стадиях, потому что один из потенциально возможных путей для развития тех, кто оказывается в зоне риска при технологических преобразований - это предпринимательство", - сказал он журналистам.

При этом, по мнению эксперта, обучение в течение всей жизни является абсолютным фактом в современной экономике, оно уже стало обязательным условием и требованием. "Действительно, по экспертному анализу и прогнозам, которые сейчас делаются, в первую очередь будет вымываться спрос на профессии со средним уровнем квалификации. То есть будет расти спрос на очень высокую квалификацию и сохраняться спрос на достаточно низкую квалификацию", - уверен он.

В то же время на рутинную и в том числе и интеллектуально-рутинную деятельность, которая традиционно воспринимается как средняя квалификация - спрос будет падать, заключил эксперт.

Московская школа управления "Сколково" - одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят восемь российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса.