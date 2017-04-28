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Путин вручит золотые звезды Героям Труда

Общество
28 апреля, 0:06 UTC+3 МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

За особые заслуги перед государством и народом будут награждены худрук московского театра "Современник" Галина Волчек, экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев и другие

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 28 апреля вручит в Кремле золотые звезды пятерым новым Героям Труда РФ "за особые заслуги перед государством и народом", сообщила пресс-служба Кремля.

"Высшей награды (Герой Труда РФ) в этом году, в соответствии с указом президента, удостоены слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов, лесничий из Якутии Варвара Устинова, художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ежегодная церемония вручения звезд Героя Труда традиционно приурочена к отмечаемому в РФ 1 мая Дню труда. Звание Героя Труда Российской Федерации было учреждено в 2013 году. Оно является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Медаль была учреждена 29 марта 2013 года указом президента.

Золотая медаль Героя Труда представляет собой пятиконечную звезду, в центре которой расположено рельефное изображение государственного герба России. Медаль весом 15 граммов прикреплена к прямоугольной колодке с позолоченными рамками в верхней и нижней частях, обтянутой муаровой лентой цветов российского триколора.

Первое вручение новой награды прошло 1 мая 2013 года. Медаль за № 1 была вручена врачу-нейрохирургу, директору Научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Российской академии медицинских наук Александру Коновалову. В настоящее время звания Героя Труда удостоились 25 человек.

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