Путин вручит золотые звезды Героям Труда

Постпред США: власти Сирии перепродают изъятые из конвоев ООН лекарства на черном рынкеМеждународная панорама 28 апреля, 1:13
Три плюс четыре: как пережить работу между майскими праздникамиОбщество 28 апреля, 0:57
Этап Всемирного городского тура по лазер-рану пройдет в Ростове-на-ДонуСпорт 28 апреля, 0:52
Тест на прочность: сборная России по хоккею уступила шведам в матче ЕврохоккейтураСпорт 28 апреля, 0:35
Гонщик "Формулы-1" Феттель попробует прервать гегемонию "Мерседеса" на Гран-при РоссииСпорт 28 апреля, 0:06
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата АнглииСпорт 27 апреля, 23:59
Доля частных инвесторов в капитале "Калашникова" вырастет до 75%Армия и ОПК 27 апреля, 23:25
Тарпищев: Шарапова - фанатично преданная теннису спортсменка и она вернется в элитуСпорт 27 апреля, 23:21
Василевский: хоккеисты сборной России немного сдали во второй половине игры со шведамиСпорт 27 апреля, 22:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 28 апреля вручит в Кремле золотые звезды пятерым новым Героям Труда РФ "за особые заслуги перед государством и народом", сообщила пресс-служба Кремля.
"Высшей награды (Герой Труда РФ) в этом году, в соответствии с указом президента, удостоены слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов, лесничий из Якутии Варвара Устинова, художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ежегодная церемония вручения звезд Героя Труда традиционно приурочена к отмечаемому в РФ 1 мая Дню труда. Звание Героя Труда Российской Федерации было учреждено в 2013 году. Оно является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Медаль была учреждена 29 марта 2013 года указом президента.
Золотая медаль Героя Труда представляет собой пятиконечную звезду, в центре которой расположено рельефное изображение государственного герба России. Медаль весом 15 граммов прикреплена к прямоугольной колодке с позолоченными рамками в верхней и нижней частях, обтянутой муаровой лентой цветов российского триколора.
Первое вручение новой награды прошло 1 мая 2013 года. Медаль за № 1 была вручена врачу-нейрохирургу, директору Научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Российской академии медицинских наук Александру Коновалову. В настоящее время звания Героя Труда удостоились 25 человек.