Папа римский Франциск направляется в Египет с миссией мира

ВАТИКАН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Межрелигиозный и экуменический диалог - в центре апостольского визита Папы римского Франциска в Египет, который начинается сегодня в столице этого государства. Глава Римско-католической церкви направляется в арабскую республику по приглашению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, епископов католической церкви, коптского патриарха Тавадроса II и верховного имама университета "Аль-Азхар" шейха Ахмеда ат-Тейиба.

От встречи с президентом до выступления на конференции по миру

В ходе двухдневного визита Франциск встретится с президентом ас-Сиси и представителями руководства страны, общественными деятелями, верховным имамом "Аль-Азхар" - старейшего и наиболее престижного мусульманского университета, в котором готовят исламское духовенство, - патриархом Тавардосом II, католическим клиром, а также выступит на Международной конференции по миру. В этой встрече, созванной по инициативе шейха Ахмеда ат-Тейиба, принимают участие многие исламские богословы как из Египта, так и из других стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. В Каир прибыли посланники христианских церквей из Северной Америки и Европы.

Каирская Международная конференция по миру начала свою работу в четверг. Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией шейха "Аль-Азхар", главная цель нынешнего форума - "выступить с призывом о мире между любыми религиями и конфессиями, между обществами и всеми государствами на нашей планете".

"В настоящее время мы переживаем глубочайший кризис, который угрожает самому существованию человечества, а многие страны охвачены кровавыми вооруженными конфликтами, в результате которых подрываются основы истинной религии и отвергаются гуманистические идеалы", - отмечается в обращении главы самого почитаемого в мире исламского института.

В заявлении также говорится, что распространение таких язв, как радикализм, терроризм и сектантство заставляют "прислушаться к голосу разума и приложить все усилия для прекращения людских страданий и искать пути к сближению и сотрудничеству между всеми здоровыми силами для борьбы с подобными явлениями".

Предполагается, что на форуме свое видение современных проблем представят патриарх коптской православной церкви Тавадрос II, патриарх Константинопольский Варфоломей. Как отметили в Ватикане, Папа римский принял приглашение выступить на этой конференции в качестве рядового участника. "Папа не открывает и не закрывает конференцию, а просто выступает", - пояснил глава Службы печати Святого престола Грег Берк.

Под девизом мира

Девиз нынешней папской поездки: "Папа мира в Египте мира". В Египте визит Франциска, которого называют не иначе как человеком мира, обладающим мудростью и большим мужеством, оценивается очень позитивно.

9 апреля, в Вербное воскресенье, террористы пытались скомпрометировать папский призыв к миру, осуществив два теракта в христианских храмах в городах Танта и Александрия. Еще и поэтому приезд Папы римского рассматривается как яркое послание всему миру, что противостоять террору нужно вместе с тем народом и государством, которые оказывают боевикам реальное сопротивление, а не оставлять их наедине с этой бедой и "не наказывать" страну отменой уже намеченных визитов или поездок.

Как отметил в беседе с корр. ТАСС председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан, такой диалог является основополагающим для будущего. "Это вопрос выживания, выбора нет - либо война, либо диалог, так что мы приговорены к диалогу", - сказал католический иерарх.

По его убеждению, в этом контексте важнейшую роль играет образование, начиная со школьного. "Необходимо объяснять молодежи, что то, что отлично, не означает угрозу, но представляет богатство", - продолжил он.

"Другая религия не враг, но брат, который идет рядом. Ключ в борьбе с терроризмом - в образовании, потому что большинство проблем рождены невежеством", - добавил он, пояснив, что наряду с недавно возобновленной совместной работой с университетом "Аль-Азхар", у Ватикана есть и другие собеседники в исламском мире. "Диалог развивается не только в Египте, но и во многих других странах. Самое главное - взаимное доверие", - указал кардинал.

Христианский Египет

Помимо диалога с исламом, важнейшее место в этой поездке принадлежит экуменической составляющей. Как отметил Берк, Папа Франциск совершает ее в сложный момент для местной христианской общины, которая нуждается в защите. Подавляющее большинство 89-миллионного населения Египта исповедуют ислам, тогда как христиане составляют 10%, из которых католиков всего 0,31%, остальные относятся к православной коптской церкви.

В Египте сформировалась одна из самых старых христианских общин, берущих свои истоки еще в I веке н.э. В Евангелии от Матфея описан сюжет бегства Святого семейства в Египет, где Христа спасали от избиения младенцев, произведенного по приказу царя Ирода. Копты - наиболее многочисленная христианская община на Ближнем Востоке. До Франциска в Египте бывал только Иоанн Павел II в 2000 году.