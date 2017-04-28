Эксперт: РФ нужна государственная концепция по профилактике профзаболеваний

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Уровень профессиональной заболеваемости в РФ ниже в 8-10 раз по сравнению со средним уровнем в Евросоюзе, но связано это с невыявляемостью заболеваний. Для более эффективной работы всей системы профилактики профзаболеваний необходима государственная концепция, считает главный внештатный профпатолог Минздрава РФ Игорь Бухтияров.

"По сравнению со средним уровнем профессиональной заболеваемости в Евросоюзе у нас уровень профессиональной заболеваемости ниже в 8-10 раз. Это связано с реальной недооценкой и невыявляемостью заболеваний. Здесь много причин. Например, плановые осмотры должны проводиться за счет средств работодателя, и он часто не заинтересован в выявлении профессионального заболевания", - рассказал ТАСС Бухтияров в преддверии Всемирного дня охраны труда.

По его словам, это связано в первую, очередь с тем, что повышается страховой тариф, и это ответственность ложится на работодателя. "Есть и прямые затраты, связанные с необходимостью санаторно-курортного лечения, но главным образом - через страховой тариф, который повышается, если на производстве увеличивается уровень профессиональной заболеваемости", - пояснил эксперт.

Государственная концепция

Он также отметил, что в первую очередь на профилактику профессиональных заболеваний влияет улучшение условий труда, и уже потом - использование и совершенствование средств индивидуальной защиты. Последние снижают уровень профзаболеваний на 10-15%. Однако для более эффективной работы всей системы профилактики этого типа заболеваний, по словам главного профпатолога Минздрава РФ, необходима государственная концепция.

"У нас есть государственная концепция по части профзаболеваний, например, государственная концепция по ликвидации воздействия асбеста. Но должна быть государственная концепция, доктрина, утвержденная на соответствующем уровне, по профилактике профессиональных заболеваний", - пояснил Бухтияров.

Самые распространенные профзаболевания

На данный момент самыми распространенными профессиональными заболеваниями являются профессиональная нейросенсорная тугоухость под воздействием физических факторов повышенного шума, профессиональные болезни органов дыхания (пневмокониоз, профессиональная бронхиальная астма и другие), и вибрационная болезнь, продолжил он. "У нас в среднем в стране порядка 160 тыс. человек, которые страдают профессиональными заболеваниями. По разным оценкам где-то до 20% занимают нейросенсорная тугоухость, примерно столько же занимают заболевания органов дыхания, около 10% - вибрационная болезнь", - сказал Бухтияров.

Всемирный день охраны труда

Всемирный день охраны труда Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. Информационно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью.