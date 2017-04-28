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РФ во второй половине 2016 г. четыре раза запрашивала данные о пользователях у Facebook

Общество
28 апреля, 3:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Ни один из этих запросов не был выполнен, отмечает Facebook в докладе

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© AP Photo/Jeff Chiu, File

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Российские власти в период с июля по декабрь 2016 года четыре раза направляли в социальную сеть Facebook запросы о предоставлении пользовательской информации, однако во всех случаях получили отказ. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг на сайте Facebook.

В указанных материалах отмечается, что российская сторона в связи с некими судебными разбирательствами четыре раза просила предоставить ей данные о пользователях или учетных записях в соцсети. Как отмечает Facebook, ни один из этих запросов не был выполнен. По каким причинам были приняты такие решения, представители компании не указывают. Не сообщают они и того, какая именно информация интересовала российские власти.

В документах, разъясняющих политику Facebook по отношению к таким просьбам со стороны различных государств, говорится: "Мы отвечаем на обоснованные запросы, связанные с уголовными делами. Каждый запрос, который мы получаем, проверяют на соответствие правовым нормам, мы отклоняем запросы, которые являются слишком общими или неясными, или же просим уточнить их".

Как отмечается в докладе, в течение указанного периода времени имел место 121 случай блокирования по запросу Роскомнадзора каких-либо материалов, опубликованных в соцсети. Как пояснили в Facebook, доступ к этим данным ограничивался в ситуациях, когда были подозрения, что они "нарушают законы, связанные с экстремизмом, продажей алкоголя, нелегальными азартными играми, пропагандой причинения себе вреда или самоубийств".

В докладе также приводятся сведения о нарушениях работы интернета, "сказывающихся на доступе к продуктам и сервисам" Facebook по странам. В разделе, касающемся России, приводится информация только об одном таком случае. Как отмечается, он произошел в августе 2016 года "в находящемся под контролем России Крыму", в "определенной пограничной зоне и совпал с сообщениями о локализированном конфликте". Представители соцсети указывают, что об этом же случае говорится в разделе, касающемся Украины.

В общей сложности в период с июля по декабрь 2016 года в Facebook от властей различных стран поступило 64 279 запросов о предоставлении пользовательской информации. Это примерно на 9% больше, чем в первой половине прошлого года. Чаще всего с такой просьбой обращались к администрации соцсети представители США - 26 014 раз. Сотрудники Facebook выполнили почти 83,5% этих запросов американской стороны.

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