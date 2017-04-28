В Астане начал работу Международный форум Победителей

АСТАНА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Международный форум Победителей "Великая Победа, добытая единством: мужество фронта - стойкость тыла" стартовал в пятницу в столице Казахстана. Участие в нем принимают представители органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, ветеранских и молодежных организаций, творческие деятели из всех государств СНГ, Грузии и стран Балтии.

Приветствия участникам мероприятия направили президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. "В этом году форум Победителей проходит на гостеприимной казахстанской земле, в столице нашей страны - Астане. Именно старшее поколение казахстанцев, как и весь народ, стало той силой, которая ковала Великую Победу. Нынешняя молодежь, я уверен, будет за это благодарна поколению ветеранов", - говорится в приветственном слове Назарбаева, которое зачитал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

Как отметил президент Казахстана, за относительно небольшой период работы форум стал авторитетной диалоговой площадкой. "Уверен, что его итоги будут способствовать дальнейшей активизации интеграционных процессов, упрочению дружбы и взаимопонимания на пространстве СНГ", - подчеркнул Назарбаев.

"Эти традиционные встречи, проводимые в преддверии Дня Великой Победы, являются важным консолидирующим событием в жизни наших стран. Отрадно, что география форумов неуклонно расширяется, и в нынешнем году его принимает гостеприимный Казахстан, сыновья и дочери которого внесли неоценимый вклад в общую Победу", - говорится в приветственном слове Путина, которое огласил начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

"Мы должны бережно хранить нашу историческую память, твердо отстаивать правду о минувшей войне и передать ее подрастающим поколениям. Это наш долг и общая ответственность", - отметил президент РФ.

Цель мероприятия - сохранение памяти о Великой Отечественной войне как о важнейшем историческом событии, объединяющем народы бывшего Советского Союза, актуализация роли и вклада представителей всех народов бывшего СССР в Великую Победу. Начиная с 2010 года, форум Победителей приняли российские города Туапсе, Владикавказ, Волгоград, Курск, Москва. В 2016 году форум прошёл в городе-герое Минске. Выбор Астаны в качестве места проведения мероприятия в 2017 году обусловлен значимым вкладом, который внёс многонациональный народ Казахстана в Победу, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, а также приняв и разместив на своей территории эвакуированное население, промышленные предприятия, культурные и учебные центры.