В Кремле и Александровском саду расцветут почти 200 тысяч тюльпанов и виол

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты Управления делами президента России завершают весенние полевые работы в Кремле и Александровском саду. К майским праздникам на клумбах зацветут около 200 тысяч тюльпанов и виол.

Как рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Елена Крылова, "в Александровском саду закончена высадка раннецветущих растений - виолы (анютины глазки)". По ее словам, для изготовления "цветочной ковровой дорожки" вдоль главной аллеи потребовалось 33 тысячи саженцев. Примерно столько же кустиков виолы использованы для оформления внутри Кремля. Кремлевские тюльпаны и виолы будут цвести всего месяц. "В конце мая, как обычно, начинается "смена экспозиции" с весенней на летнюю, главным цветком которой будет бегония", - отметила Крылова.

Начальник Службы садово-паркового содержания Дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" Управделами Анна Денисова уточнила, что "осенью были высажены примерно по 60 тысяч тюльпанов в Александровском саду и в Кремле, которые в ближайшие дни, с приходом тепла должны зацвести". Она подчеркнула, что клумба из тюльпанов у могилы Неизвестного солдата выполнена в форме флага, на ней преобладают красные цветы. "Главная же клумба в Алексадровском саду разделена на квадратные фрагменты, каждый из которых заполняют тюльпаны розового, белого, красного, желтого цветов, при этом использованы разные сорта, например, махровые и пионовидные", - сказала специалист. Денисова добавила, что такое же разнообразие красок и форм на клумбах с тюльпанами будет радовать глаз посетителей Кремля.

Начальник Службы садово-паркового содержания сообщила, что заканчиваются традиционные весенние работы и на газонах, когда проблемные места приходится закрывать новым рулонным газоном.

Новый парк Кремля

Специалист довольна, как перенесли первую зиму растения в новом сквере, разбитом год назад на месте разобранного 14-го корпуса Кремля."Ничего не вымерзло, хотя погодные условия были очень сложные", - отметила Денисова. По ее словам, перед наступлением холодов розы закрывались специальным материалом, укрывались и хвойные растения - для защиты от солнечных лучей.

Новый кремлевский сквер был открыт для посетителей 10 мая 2016 и занял 1,6 га. Здесь высажено почти 25 тысяч растений: 18 голубых елей, около 3 тысяч хвойных кустарников (горная сосна, можжевельник, туя) и 300 лиственных (сирень, спирея, пузыреплодник, лапчатка), тысяча роз и 20 тысяч однолетних цветов.

На территории парка, который дважды посещал президент России Владимир Путин, по его поручению оборудовано несколько музейных окон, позволяющих заглянуть в археологические шурфы. Ученые открыли несколько уцелевших фрагментов древних построек - Чудова и Вознесенского монастырей, Малого Николаевского дворца, которые стояли на этом месте и были снесены в 1929 году. В 1930-х годах здесь располагался административный 14-й корпус.

Советы кремлевских садоводов

Крылова называет работу кремлевских садовников весьма трудоемкой и кропотливой. Только на высадку однолетников и уход за клумбами привлекается более 20 человек, которые должны самым тщательным образом заботиться о цветах.

"Столь масштабные клумбы с высаживаемыми каждый год цветами разбить на даче садоводам-любителям вряд ли под силу, поэтому лучше сконцентрироваться на многолетних растениях", - советует россиянам Денисова. По ее мнению, тем, кто собирается провести майские праздники на дачных участках, следует заняться внесением удобрений с большим количеством азота. "Вообще нужно обратить внимание на каждое растение, даже если оно и выглядит хорошо, могло пострадать во время прошедшей лютой зимы", - делится кремлевским опытом начальник Службы садово-паркового содержания. Она рекомендует дачникам позаботиться о кустах и деревьях, "подкормив" их стимуляторами роста.