ВЦИОМ: около 80% россиян хотели бы работать даже при возможности вести безбедную жизнь

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян предпочли бы продолжать трудовую деятельность даже при возможности вести безбедную жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
"Привычка к труду в нашем обществе является одной из базовых ценностей: более трех четвертей работников (79%) продолжили бы трудиться, даже будь у них возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь, и, в том числе, 60% остались бы на прежнем месте, 19% - сменили работодателя. Только 19% выбрали бы иной вариант - уволиться и больше никогда не работать", - говорится в сообщении.
Социологи отмечают, что большинство опрошенных (86%) удовлетворены своей работой. В первую тройку положительных сторон работы входит общение с людьми (20%), занятие любимым делом (19%) и размер оклада (13%). Одной же из главных причин недовольства своей работой является низкий уровень зарплаты (39% респондентов). Однако большее усердие при выполнении своих обязанностей, по мнению 61% трудящихся, не приведет к желанному росту заработной платы.
"На сегодняшний день мотивация большинства наших сограждан к труду сугубо рациональна и не подкреплена на ценностном уровне. Поговорка "от трудов праведных не наживешь палат каменных" остается актуальной установкой: добросовестный труд не связан в сознании с увеличением дохода. Труд - средство заработка и выживания (не процветания), самореализация - вторична", - приводится в сообщении комментарий руководителя практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлии Баскаковой.
Инициативный всероссийский опрос "Спутник" проведен ВЦИОМ 27-28 марта 2017 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.