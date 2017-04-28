Более 1,3 млрд рублей направят на поддержку коренных народов до 2025 года

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более 1,3 млрд рублей будет выделено на реализацию механизмов поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2025 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления Федерального агентства по делам национальностей Александр Ненашев.
"В госпрограмму (по реализацию государственной национальной политики - прим. ТАСС) включен ряд важных механизмов поддержки коренных малочисленных народов. Так, в рамках ее реализации предусмотрено предоставление целевой поддержки регионам, там, где проживают коренные народы, на сумму более 1,3 млрд рублей. Естественно, не в один год, это растянуто на срок до 2025 года", - сказал он, выступая на I Саммите коренных народов Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) в Москве.
По его словам, эти средства будут направлены на повышение доступности объектов социальной, инженерной инфраструктуры, развитие образования, культуры, сохранение традиционной хозяйственной деятельности. "Несмотря на очевидные позитивные тенденции в защите прав коренных народов, есть и острые проблемы, зачастую связанные с выживанием самих коренных народов, которые невозможно решить исключительно через развитие внутригосударственных механизмов и инструментов поддержки", - отметил Ненашев.
Он пояснил, что работа по обеспечению прав коренных народов ведется и на международном уровне. "В настоящее время наше агентство вместе с ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока предлагает к реализации проект "Дети Арктики. Дошкольное образование", одной из главных целей проекта является совместная с экспертами государств - членов арктического совета оценка наиболее успешных практик в сфере бесплатного дошкольного образования для детей из числа коренных народов", - рассказал Ненашев.
Эти практики, по его словам, должны обеспечивать изучение государственной и национальной истории, родного и государственного языка, а также получение и сохранение знаний о традиционном природопользовании.
Совет Баренцева/Евроарктического региона был учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года.
Высший орган Совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. Председательство на ней ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией.
С 2015 по 2017 годы в СБЕР председательствует Россия, членами СБЕР являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Европейский союз, а статус наблюдателей имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.