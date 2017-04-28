Эксперт: коренные народы нуждаются в планах адаптации к изменениям климата в Арктике

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Коренные народы нуждаются в разработке планов по адаптации к изменениям климата в Арктике, а также к таким чрезвычайным ситуациям, как сибирская язва. Об этом заявил председатель правления ассоциации "Оленеводы мира" Михаил Погодаев.

"Недавняя ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), когда была вспышка сибирской язвы, которую во многом эксперты связывают с климатическими изменениями. Но нужно отметить, что несмотря на то, что у нас нет планов по адаптации к таким ситуациям, правительство ЯНАО, люди Ямала грамотно среагировали, вовремя все локализовали. На сегодняшний день вопрос в ЯНАО снят, но для нас он является показателем того, насколько важно быть готовыми к таким чрезвычайным ситуациям", - сказал он, выступая на I Саммите коренных народов Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) в Москве.

Погодаев также отметил, что пока планов по адаптации к изменениям климата и чрезвычайным ситуациям нет. "Здесь очень важно прислушаться к самим оленеводам, потому что они имеют обширные знания о природе, биоразнообразии, климате этих регионов. На протяжении тысячелетий эти народы накопили знания, как выживать в этих условиях. И, конечно же, нужно уделять большое внимание сохранению и развитию традиционных знаний", - пояснил он.

По его словам, ученые предрекают серьезные климатические изменения в Арктике в ближайшие 100 лет. "И это представляет угрозу для развития оленеводства. Во многих северных районах оленеводы говорят, что в этом году был высокий уровень осадков, и многие отдаленные территории ощутили эти проблемы. В Якутии в этом году выпало 2,5 метра снега, и многие зимники не смогли быть готовы, чтобы обеспечить доставку грузов в эти районы, а это напрямую связано с продовольственной безопасностью и вообще с безопасностью людей, которые не смогли получить топливо, продукты и так далее", - рассказал Погодаев.

В связи с этим, как отмечает эксперт, необходимо разрабатывать планы, как адаптироваться к таким климатическим изменениям, принимать меры, чтобы предотвратить тяжелые последствия таких событий.

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.