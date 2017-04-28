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Проект "Дети Арктики. Дошкольное образование" поможет сохранить язык коми

Общество
28 апреля, 15:56 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 28, апреля. /ТАСС

В настоящее время в Коми наблюдается тенденция вытеснения языка коми русским языком

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СЫКТЫВКАР, 28 апреля. /ТАСС/. Республика Коми примет активное участие в проекте "Дети Арктики. Дошкольное образование" и использует его для сохранения двуязычия в регионе, где наблюдается тенденция вытеснения языка коми русским языком. Об этом сказала заведующая лабораторией национальных проблем дошкольного образования Коми республиканского института развития образования Зоя Остапова в Сыктывкаре на заседании координационного совета Северо-Западного федерального округа по вопросам коренных народов.

"Если мы хотим сохранить свои национальные языки и культуру, то начинать надо с детей, они - будущее любого народа. Мы делаем особый акцент на развитии двуязычия в детсадах, потому что дети в таком возрасте еще лишены стереотипов, воспринимают детсад как второй дом, развитие двуязычия в таких условиях воспринимается естественно. Проект "Дети Артики" направлен на эти же цели, на поддержку и развитие двуязычия", - сказала Остапова.

По ее словам, в 17% из 378 дошкольных учреждений Коми воспитательно-образовательный процесс ведется на двух государственных языках республики - коми и русском.

"Внешне и по документам у нас все благополучно: существует вся необходимая нормативно-правовая база, учебно-методические программы, издается литература, обучаются педагоги, стажировки. Но язык коми находится под угрозой исчезновения из-за общественной среды - количество желающих знать и изучать язык снижается. В связи с этим нужно повышать статус педагога языка коми", - считает Остапова.

Проект "Дети Арктики. Дошкольное образование" реализуется под эгидой Федерального агентства по делам национальностей РФ и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, он направлен на сохранение самобытной культуры малочисленных народов Севера. Его основной целью является оценка и исследование наиболее успешных практик в сфере бесплатного дошкольного образования детей из числа малых народов, а также получение и сохранение знаний о традиционном природопользовании. По итогам планируется разработать план программы для образовательных учреждений, которые предоставляют образование с учетом традиционного уклада жизни малых народов. В проекте участвуют Ямало-Ненецкий и Ханты- Мансийский автономные округа, Архангельская область, Якутия и Республика Коми.

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