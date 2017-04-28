Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрушев: легализация наркотиков недопустима

Общество
28 апреля, 16:40 UTC+3

Секретарь Совбеза подчеркнул, что в этом вопросе нужно учитывать как положительный западный опыт, так и отрицательный

Поделиться
Материал из 1 страницы
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Легализация наркотиков в РФ недопустима. На это указал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Смотрите также
Пациенты реабилитационного центра для наркоманов

Проблема наркомании в России. Досье

"Будет уделено внимание международному сотрудничеству в этом плане. При этом нужно учитывать как и положительный опыт, который имеется за рубежом, так и отрицательный. В некоторых странах происходит дальнейшая легализация наркотиков, этого мы допускать не должны", - сказал Патрушев.

По его словам, Россия будет перенимать положительный зарубежный опыт. "Положительный нужно принимать, а отрицательный - перенимать не надо. Там, где идет легализация наркотиков, а такие страны есть, нам этот опыт перенимать не надо", - сказал секретарь Совбеза. При этом он отметил, что в ходе заседания таких предложений не высказывалось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
7
Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
10
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
6
Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО
7
Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина
Темы дня
Загрузка...
Реклама