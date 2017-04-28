Патрушев: легализация наркотиков недопустима

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Легализация наркотиков в РФ недопустима. На это указал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Будет уделено внимание международному сотрудничеству в этом плане. При этом нужно учитывать как и положительный опыт, который имеется за рубежом, так и отрицательный. В некоторых странах происходит дальнейшая легализация наркотиков, этого мы допускать не должны", - сказал Патрушев.
По его словам, Россия будет перенимать положительный зарубежный опыт. "Положительный нужно принимать, а отрицательный - перенимать не надо. Там, где идет легализация наркотиков, а такие страны есть, нам этот опыт перенимать не надо", - сказал секретарь Совбеза. При этом он отметил, что в ходе заседания таких предложений не высказывалось.