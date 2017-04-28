Патриарх Кирилл считает хорошие отношения Приднестровья и РФ гарантией мира в регионах

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Выстраивание позитивных отношений между Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) и Россией является важным фактором мира в регионе. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой Приднестровья Вадимом Красносельским и архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой в патриаршей резиденции "Даниловская" в Москве.

"Мир в Приднестровье и добрые отношения с соседями, особенно - добрые отношения с Российской Федерацией, являются очень важным фактором мира в этом регионе, а значит и спокойствия в жизни людей", - сказал патриарх.

Он отметил, что церковь продолжит делать все возможное для поддержания мира в регионе. "Забота Русской православной церкви (РПЦ) о духовной жизни Приднестровья будет всегда на высоком уровне", - подчеркнул он. Патриарх добавил, что рад лично поздравить главу республики с победой на президентских выборах в декабре 2016 года.

Руководитель Приднестровья поблагодарил предстоятеля РПЦ за приглашение. "Приднестровье является частью русского мира. Мы исторически, духовно и ментально одно целое: у нас общие ценности, общие традиции, общая православная вера", - сказал Красносельский.

Он добавил, что в этом году отмечается 25-летие миротворческой миссии России в этом регионе. "Мы живем в непростых условиях, но сохраняем наши традиции и мы имеем право на будущее", - сказал президент республики.

Около 90% жителей приднестровского региона являются православными христианами. Большинство из них относятся к юрисдикции Молдавской митрополии в составе Русской православной церкви. В епархию, которую с 2010 года возглавляет архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, входят семь благочиний.